Open VLD eist dat N-VA 'klare wijn' schenkt over Vlaams Belang

Het is redelijk ongezien, maar op de website van Open VLD laat voorzitster Rutten in een ‘communicatie’ na het partijbestuur van Open VLD weten dat de liberalen klaarheid eisen van Bart De Wever over zijn gesprekken met het Vlaams Belang. ‘Open VLD respecteert de keuze van formateur De Wever om gesprekken met het Vlaams Belang aan te gaan, maar evenzeer herbevestigen wij ons standpunt dat we niet meewerken aan oefeningen waaraan het Vlaams Belang deelneemt’, staat er.