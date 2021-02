Open VLD schorst Sihame El Kaouakibi

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi is door haar partij zes maanden geschorst. De statutaire commissie van Open VLD neemt die beslissing als een 'bewarende maatregel'.

Partijvoorzitter Egbert Lachaert had de beslissing voorgesteld. Hij vindt dat El Kaouakibi in alle sereniteit de verdediging moet kunnen voorbereiden tegen de aantijgingen die haar ten laste worden gelegd. Hij merkte ook op dat de partij geen volledige kennis heeft van haar dossier, waardoor de afstand nodig is.