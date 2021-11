Open VLD voert forcing rond elektrische wagen

De Vlaamse liberalen stellen voor om het vanaf 2027 onmogelijk te maken nog een nieuwe wagen op diesel, benzine of met een hybride motor in te schrijven. Vanaf 2030 zou hetzelfde verbod voor tweedehandswagens gelden.

In de moeizame onderhandelingen over een Vlaams klimaatplan verhoogt Open VLD het ambitieniveau met een voorstel dat binnen een goede vijf jaar wagens op fossiele brandstof van de Vlaamse wegen begint te weren.

In dat voorstel wordt het vanaf 2027 onmogelijk om nog een nieuwe wagen in te schrijven die op diesel of benzine rijdt. Dat zou ook gelden voor wagens met een hybride motor, die gedeeltelijk op fossiele brandstoffen draaien. Vanaf 2030 zou dezelfde regel gelden voor tweedehandswagens.

Het liberale plan - waarover De Morgen berichtte en dat is bevestigd aan De Tijd - is voor zover bekend het meest ambitieuze in de klimaatonderhandelingen van de Vlaamse regering. Dinsdag komen technici samen om te berekenen wat qua nieuwe klimaatplannen haalbaar is. Woensdag houdt de Vlaamse regering dan een extra ministerraad over klimaatmaatregelen.

Het is de federale regering die uiteindelijk beslist over het beleid over de inschrijving van wagens. Maar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters zegt dat het sneller invoeren van elektrische wagens vanuit het Vlaams mobiliteitsbeleid - dat bijvoorbeeld bevoegd is voor de laadpalen - een cruciale aanbeveling is.

Glasgow

De Vlaamse plannen maken deel uit van het Belgische beleid dat premier Alexander De Croo (Open VLD) op de klimaattop in Glasgow voorstelt. Later dinsdag speecht hij op de top. Daarop vooruitblikkend zei hij dinsdagochtend op Radio 1 dat de tijd van ronkende verklaringen voorbij is en het nu tijd is om concreet te maken wat in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken. Hij vermeldde daarbij onder meer de Belgische windmolenparken op zee, de technologische belofte van waterstof en de vernieuwing van het wagenpark.

De liberale plannen voor de elektrificatie van het wagenpark zijn ambitieus. De Europese deadline ligt een stuk verderaf, in 2035. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kan het echter sneller, omdat verwacht wordt dat vanaf 2026 elektrische auto's even goedkoop worden als wagens op fossiele brandstof.

De maatregel zou ook betekenen dat het vanaf 2030 onmogelijk wordt een dieselwagen door te verkopen. Er zelf mee blijven rijden zou wel kunnen, behalve in lage-emissiezones. De wagen verkopen aan buitenlandse kopers zou ook nog kunnen. De liberalen toonden zich ook al voorstander van een kilometerheffing, maar de N-VA is tegen.

Landbouw en renovatie

Het wagenpark is niet de enige maatregel op de Vlaamse onderhandelingstafel. Er worden ook klimaatplannen in de landbouw verwacht, alsook meer ambitie om woningen te renoveren zodat ze energiezuiniger worden.