Open VLD zet Hans Bonte hak in Vilvoorde

Burgemeester Hans Bonte had zijn kartelpartner Groen uit het bestuur geweerd, maar dat zint zijn coalitiepartner Open VLD niet. Die drukt de pauzeknop van de onderhandelingen in.

In de nacht van zondag op maandag maakte burgemeester Hans Bonte (sp.a) zijn nieuwe coalitie voor Vilvoorde bekend. De sp.a, Open VLD en CD&V gaan er samen in zee. Voor Groen, dat samen met de sp.a van Bonte naar de Vilvoordse kiezer trok, was geen schepenambt weggelegd.

Volgens Bonte waren de verkozenen van Groen in Vilvoorde te onervaren om deel uit te maken van het schepencollege. 'De drie verkozenen zijn nieuw in de gemeenteraad en missen bestuurservaring', zegt Bonte. 'Ik wil dat Vilvoorde de komende zes jaar wordt bestuurd door een sterke ploeg, want de uitdagingen zijn zeer groot.'

Als reactie zei Groen Vilvoorde het vertrouwen in Bonte op en kiest de afdeling voor de oppositiebanken. 'We zijn in kartel naar de kiezer gestapt en hebben samen een goed resultaat behaald. Achteraf je kartelpartner die een zetel wint aan de kant schuiven voor eigen gewin getuigt van weinig respect en vertrouwen', aldus de lokale voorzitter.

Ook Open VLD vond dat niet kunnen. In een gezamenlijk persbericht met Groen en N-VA spreekt de huidige liberale schepen Jo De Ro van een 'woordbreuk' van Bonte. 'De brutaliteit en de woordbreuk van Hans Bonte, het is niet onze manier van politiek bedrijven. Vilvoorde verdient beter', zeggen ze in een gemeenschappelijk persbericht.