Open oorlog tussen CD&V en christelijke zuil

Op een moment dat CD&V haar wonden nog aan het likken is na de historische verkiezingsnederlaag, strooit ACV-topman Marc Leemans op het feest van de christelijke arbeidersbeweging nog wat zout in de wonde. Het zet kwaad bloed bij CD&V.

'De vier regeringspartijen zijn afgestraft voor vijf jaar rechts liberaal beleid'. Zelfs na de verkiezingsnederlaag van CD&V blijft Marc Leemans, de topman van de christelijke vakbond ACV, de centrum-rechtse regeringspartijen aanvallen.

'De Zweedse coalitie is afgestraft omdat ze een beleid voerde dat niet rechtvaardig was en bijgevolg op weinig draagvlak kon rekenen', zei Leemans naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging.

'De indexsprong, het pensioengeknoei, de besparingen in de sociale zekerheid, de loonwet vol sjoemelsoftware, het onwerkbaar werk, de scheefgetrokken fiscaliteit, oplopende facturen, de patronale gunstpolitiek. Gewone mensen kunnen veel verdragen. Maar behandel ze niet als imbecielen, als kiesvee.' Volgens Leemans mag van de verkiezingsuitslag ook niet worden geïnterpreteerd als een vraag om een rechtser beleid.

Bij CD&V vallen de uitspraken bijzonder slecht. De christen-democraten deden er de afgelopen jaren alles aan om de christelijke arbeidersbeweging tegemoet te komen. Ze probeerden een regeling te vinden voor de Arco-gedupeerden, pleitten voor een vermogenswinstbelasting en probeerden samen met de vakbonden en werkgevers oplossingen te vinden voor werkbaar werk.

Nooit waren de 'vrienden' van de christelijke vakbond tevreden met de inspanningen van CD&V, die als kleinere regeringspartner niet alles kon binnenhalen. Integendeel: Leemans ontpopte zich als een constante criticus en kwelduivel van het regeringsbeleid. Hij noemde CD&V zelfs te klein voor het ACV en bracht kort voor de verkiezingen nog stemadvies uit tegen CD&V onder de leuze: 'een ander beleid is mogelijk.'

Dat Leemans zo kort na de historisch slechte uitslag voor CD&V nog extra zout in de wonde strooit, valt dan ook in slechte aarde. Volgens voormalig staatssecretaris Etienne Schouppe, die zelf uit de christelijke arbeidersbeweging komt, heeft de retoriek van Leemans zelfs mee tot het succes van het Vlaams Belang geleid.

Mensen als meneer Leemans hebben zeer links gezaaid, maar oogsten rechts. Etienne Schouppe Voormalig staatssecretaris

'Mensen als meneer Leemans hebben zeer links gezaaid, maar oogsten rechts', zei Schouppe. 'In de weken voor de verkiezingen heeft de voorzitter een taal gehanteerd die rechtstreeks uit het programma van een welbepaalde partij komt. Dan moet men niet verwonderd zijn dat leden denken: als de voorzitter in zijn woordgebruik zo dicht bij het Belang staat, waarom zouden wij hem dan niet volgen?'

Luc Van Gorp, de voorzitter van de christelijke mutualiteit (CM), had het in zijn speech dan weer over 'de zieke politiek' en het 'groot dedain voor de gewone mens in de voorbije verkiezingsperiode.' Dat hij daarmee alle politici in één zak stak, viel eveneens slecht bij hooggeplaatste CD&V'ers. De relatie tussen CD&V en de christelijke arbeidersbeweging staat al jaren onder zware druk, maar na deze christelijke 'feestdag' is ze helemaal verziekt.

Zelfs de politieke linkervleugel heeft het nu gehad met de heren Van Gorp en Leemans. Bron CD&V

CD&V-kopstuk Hilde Crevits besliste in het begin van de week al haar traditionele speech op Rerum Novarum af te lassen. Ze vond het niet opportuun nu te speechen omdat CD&V afgesproken zich na het verlies van zondag bescheiden wil opstellen. Binnen de partij wordt opgemerkt dat haar afwezigheid als een sterk signaal aan Marc Leemans mag worden gezien.

CD&V heeft binnen de centrum-rechtse regering veel moeten slikken in ruil voor wensen die vanuit de christelijke zuil kwamen. 'Zelfs de politieke linkervleugel heeft het nu gehad met de heren Van Gorp en Leemans', luidt het. 'Nadat onze vrienden van het ACV en ACW ons jaren lang hebben gematrakkeerd, durven ze zelfs nog oproepen op andere partijen te stemmen.'

Wonden likken

Hoe moet het nu verder? Niemand voelt zich geroepen om opnieuw bruggen te slaan tussen de partij en de christelijke zuil. Zelfs de nummer één van de linkervleugel, Hilde Crevits, lijkt het even te hebben gehad met de uithalen van Leemans en co.

De partij is nu vooral haar wonden aan het likken nadat ze zondag nog amper 15,4 procent van de stemmen haalde, terwijl ze voor zichzelf de lat op 20 procent had gelegd. Een interne werkgroep neemt zowel de boodschap als de boodschappers onder de loep.

Partijvoorzitter Wouter Beke is zo goed als zeker geen kandidaat om zichzelf op te volgen als CD&V-voorzitter. Maar een timing voor de voorzittersverkiezingen is er nog niet en Beke leidt samen met Crevits wel nog de regeringsonderhandelingen. Dat ligt moeilijk, want het zijn precies Beke en Crevits die de campagne leidden die tot deze slechte uitslag leidde. N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever vroeg zich in het VTM-programma Jambers in de Politiek openlijk af of hij deze week nog naar Beke kon bellen.

Binnen de partij worden vragen daarover afgewimpeld. 'We kunnen nu niet de tijd nemen om met onszelf bezig te zijn als er over regeringen wordt onderhandeld. Beke en Crevits hebben nog steeds het draagvlak binnen de partij om strategische keuzes te maken.'

Uiteraard is er teleurstelling dat een 'Hilde-effect' in de rest van Vlaanderen is uitgebleven. Voor de verkiezingen leefde het gevoel dat de christen-democraten zich in de campagne hadden geknokt door de populaire Crevits als kandidaat-minister-president uit te spelen. Maar hoewel ze het in haar eigen provincie goed deed en er persoonlijk op vooruit ging, straalde haar populariteit niet af op andere CD&V-lijsten. Bovendien kon ze de historische doorbraak van het Vlaams Belang in West-Vlaanderen niet tegenhouden.

Er wordt op gewezen dat de N-VA er in West-Vlaanderen fors op achteruit ging, en er dus ook geen 'Bart De Wever'-effect was op N-VA-lijsten buiten Antwerpen. Crevits wordt volgens verschillende bronnen overspoeld met steunbetuigingen om vooral verder te doen. Mocht dat langer niet het geval zijn, zou ze haar conclusies hebben getrokken.

We zitten in een existentiële crisis. Het onszelf opofferende staatsmanschap van CD&V is met deze uitslag definitief dood en begraven. Bron CD&V

Als er binnenkort naar een nieuwe voorzitter wordt gezocht, zal er dus in de eerste plaats in haar richting worden gekeken. De vraag is ook: wie anders? Jonge talenten zoals Benjamin Dalle of Sammy Mahdi hebben met een paar duizend stemmen niet het electorale gewicht om het voorzitterschap te claimen. De uittredende ministers hebben allemaal hun deel van de klappen gekregen. Al wordt opgemerkt dat Koen Geens in Vlaams-Brabant stand hield en zich opvallend gedeisd houdt.