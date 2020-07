Opkomstplicht bij lokale verkiezingen op de schop

Concreet zullen Vlamingen bij de komende gemeenteraads- en provincieverkiezingen in 2024 niet meer verplicht zijn om naar de stembus te komen. 'Politici zullen de burger eerst moeten overtuigen waarom stemmen belangrijk is en pas daarna uitleggen op wie men het best stemt', zegt Somers. 'Burgers gaan in de toekomst stemmen omdat ze het belangrijk vinden en niet omdat ze verplicht worden.'

Tegen afspraken achter de schermen

Geen verklaring op eer meer

Tot slot gebeurt de installatie van de nieuwe gemeenteraad vanaf 2024 in december in plaats van in januari en voert de Vlaamse regering de constructieve motie van wantrouwen in op lokaal niveau. Dat laatste moet situaties van onbestuurbaarheid helpen oplossen, al zal ze niet ingediend kunnen worden in het eerste en het laatste jaar van de legislatuur.

'Sinds de oprichting van mijn partij pleiten we voor meer rechtstreekse inspraak van de mensen en het terugdringen van de particratie', aldus Somers. 'Dit is de meest verregaande verandering in decennia in de werking van onze lokale democratie.'