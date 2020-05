Vlaamse regering schiet maximaal twee maand handelshuur voor

Voor de winkels is de grootste corona-ellende bijna geleden. Maandag mogen ze de deuren weer openen. Maar voor de horeca is er na twee maanden sluiting nog geen heropening in zicht. Restaurants kunnen eventueel op 8 juni heropenen, cafés tasten nog in het duister. Ondertussen blijft de huur wel lopen. Heel wat brouwers deden al een geste naar hun klanten, maar dat geldt niet voor alle eigenaars.