Opnieuw discussie over eindtermen in secundair onderwijs

Coalitiepartners N-VA en Open VLD vrezen dat er te weinig ambitie getoond wordt bij de formulering van de nieuwe eindtermen in het middelbaar onderwijs.

'Erg verontrustende signalen uit de commissies die de eindtermen voorbereiden.' Met die tweet wakkerde OESO-onderwijstopman Dirk Van Damme de discussie rond het ambitieniveau van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs opnieuw aan. Van Damme beschuldigt de onderwijsnetten ervan de lat expres laag te leggen, zodat ze zelf meer vrijheid hebben om de leerplannen op te stellen.

De Vlaamse regering heeft al beslist dat er minder eindtermen moeten komen, die helder geformuleerd zijn en bovendien ambitieus zijn. Die eindtermen moeten normaal gezien in 2019, gelijktijdig met de hervorming van het secundair onderwijs, ingevoerd worden.

Voor Engels of Frans zou bijvoorbeeld in het eerste jaar van het middelbaar geen verleden tijd meer worden aangeleerd Jo De Ro Vlaams parlementslid (Open VLD)

De onderwijsnetten zitten, samen met de administratie, experten en leerkrachten, in de zeven ontwikkelcommissies die de eindtermen voor elke sleutelcompetentie moeten bepalen. De vraag daar is wat de minimumdoelen nu precies zijn.

Minimumdoelen

Ook Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open VLD) is bezorgd dat de lat voor de minimumdoelen te laag zal liggen. 'Voor Engels of Frans zou bijvoorbeeld in het eerste jaar van het middelbaar geen verleden tijd meer worden aangeleerd', zegt De Ro.

Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement stelde ook de andere regeringspartner zich vragen, bij monde van Koen Daniëls (N-VA). 'Slechts zeven procent van de leerlingen kan zich onafhankelijk behelpen in geschreven Frans. Een vierde van de eerstejaarsstudenten aan universiteiten kent de regel van drie. De minimumdoelen passen we niet elk jaar aan, maar we hebben daar nu goede redenen voor.'

N-VA legt al sinds het begin van de legislatuur druk op minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), omdat de partij vreest dat het niveau van de eindtermen zal dalen.

Ik zal niet de Vlaamse minister zijn die een set eindtermen naar de valideringscommissie stuurt waarvan de lat omlaag gaat. Als de ambities dalen, dan doen wij niet meer mee Hilde Crevits Vlaams minister van Onderwijs

Ze krijgt kritiek vanuit haar eigen meerderheid, maar Crevits voelde zich niet aangevallen. 'Ik heb ook de signalen uit de ontwikkelcommissies opgevangen. Mijn boodschap is duidelijk: de lat moet hoog liggen. Ik zal niet de Vlaamse minister zijn die een set eindtermen naar de valideringscommissie stuurt waarvan de lat omlaag gaat. Als de ambities dalen, dan doen wij niet meer mee.'

Verdiensten

Crevits stipuleerde ook de verdiensten van het regeringswerk. 'We hebben eindelijk een transparante procedure vastgelegd over hoe de evaluatie van de eindtermen moet verlopen. De vakoverschrijdende eindtermen worden afgeschaft en voor het eerst hebben we basisgeletterdheid gedefinieerd.'