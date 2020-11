Opnieuw erkenning mogelijk voor lokale geloofsgemeenschappen

Lokale geloofsgemeenschappen kunnen opnieuw een erkenning aanvragen. Er komt ook een screeningsdienst die hen permanent zal opvolgen. De Vlaamse regering heeft daarover een voorstel van minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) goedgekeurd.

In 2017 besliste toenmalig Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om geen lokale geloofsgemeenschappen meer te erkennen, 'bij gebrek aan informatie over de werking'. Die was volgens haar toen cruciaal om criteria zoals 'het bevorderen van integratie' te controleren.

Drie jaar na die erkenningsstop kunnen lokale geloofsgemeenschappen opnieuw een erkenning aanvragen, met strikte voorwaarden deze keer. Op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers keurde de Vlaamse regering vandaag een voorontwerp van decreet goed met als belangrijkste erkenningsregel: het verbod op buitenlandse financiering en inmenging.

'De afgelopen jaren zijn in ons land geen geloofsgemeenschappen meer erkend en werden ingediende dossiers niet meer behandeld', zegt Somers. 'Met het nieuwe erkenningskader bieden we rechtszekerheid en maken we duidelijk wat we van de lokale geloofsgemeenschappen verwachten.'

Lokale geloofsgemeenschappen zijn een cruciale bondgenoot in de strijd tegen segregatie. Bart Somers Vlaams minister van Samenleven (Open VLD)

Het verbod op buitenlandse financiering is volgens Somers een evidentie. 'Lokale geloofsgemeenschappen zijn een cruciale bondgenoot in de strijd tegen segregatie. Het is belangrijk dat ze onafhankelijk zijn van buitenlandse financiering of staatsinmenging. We zien toe op financiële transparantie.'

Screeningsdienst

Bij erkende geloofsgemeenschappen worden de werkingskosten betaald door de Vlaamse en lokale overheden. De federale regering betaalt dan het loon van de bedienaren, denk aan imams. Het nieuwe erkenningsdecreet voorziet ook in de oprichting van een Vlaamse informatie- en screeningsdienst die permanent moet toezien op de naleving van de voorwaarden.

'Als problemen zouden ontstaan, hoeft het antwoord niet meer zwart-wit te zijn', zegt Arthur Orlians, de woordvoerder van Somers. 'De erkenning wordt niet noodzakelijk ingetrokken, maar die dienst begeleidt de gemeenschap bij eventuele moeilijkheden.'

Het voorontwerp van decreet werd vrijdag goedgekeurd op de ministerraad en gaat in op 1 september 2021. Vanaf dan krijgen alle erkende gemeenschappen - dat zijn er nu zo'n 2.000 - een jaar om zich te schikken naar de nieuwe regels. Ook de aanvragen die al drie jaar hangende waren maar onbeantwoord bleven - volgens Orlians zijn dat er meer dan 60 - krijgen een jaar de tijd om aan de voorwaarden te voldoen. Toekomstige erkenningsaanvragen moeten een traject van vier jaar doorlopen waarin ze grondig gescreend worden.