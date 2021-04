Opnieuw geen Gentse Feesten komende zomer

De Gentse Feesten, die honderdduizenden mensen op de been brengen, zouden dit jaar plaatsvinden tussen 16 en 25 juli. Een dergelijk massa-evenement is voor komende zomer nog geen optie, oordeelt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq. 'Het is nu al duidelijk dat het geen zomer wordt waarin we van al onze vrijheden gaan genieten'

Knaldrangfonds

Storms wijst ook op het unieke karakter van de Gentse Feesten als stadsfestival. 'Het is niet zomaar een massa-evenement. Tien dagen lang lopen honderdduizenden mensen door het stadscentrum. Dat is geen gecontroleerde setting met een in- en een uitgang. In die omstandigheden aan crowd control doen lijk ons onmogelijk.'

Filosofie omdraaien

'Voor deze zomer draaien we de filosofie van de Gentse Feesten om', zegt Storms. 'In plaats van alle feesten en evenementen in Gent te bundelen in tien dagen, zetten we nu in op spreiding. Spreiding in de tijd, met evenementen die zolang het weer dat toelaat tot in het najaar kunnen plaatsvinden. Maar ook spreiding in de ruimte, door van het hele Gentse grondgebied gebruik te maken.'