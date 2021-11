Opnieuw grote inval bij mestbedrijven

Bij een aantal bedrijven uit de mestsector is er een huiszoeking aan de gang voor vermeende mestfraude. Het zou onder meer gaan om de bedrijven Agrogas, Biopower en Upgrade.

Op dit moment zijn huiszoekingen aan de gang bij een aantal Antwerpse en Limburgse bedrijven uit de mestverwerking. Dat schrijft De Standaard en is bevestigd aan De Tijd. Volgens onze informatie viel de gerechtelijke politie binnen bij Agrogas in Geel, Biopower en Upgrade. Het onderzoek zou gericht zijn op onregelmatigheden in mesttransport.