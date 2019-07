Opnieuw heibel rond geplande sluiting moskee door Homans

De stad Leuven en een lokale moskee zijn misnoegd dat Vlaams minister-president Liesbeth Homans eenzijdig een procedure tot sluiting heeft opgestart.

Liesbeth Homans (N-VA) wil de erkenning en dus ook de subsidiëring van de Al Ihsaan-moskee in de Leuvense deelgemeente Wilsele ingetrokken zien. De Vlaamse minister-president, die ook de bevoegdheid Binnenlands Bestuur heeft, zegt aanwijzingen te hebben dat de moskee de Vlaamse erkenningscriteria niet respecteert.

In de moskee zou het salafisme verspreid worden, een extreem conservatieve interpretatie van de islam die Saoedi-Arabië met de hulp van massa's oliegeld wereldwijd verspreidt. Het is erkende moskeeën expliciet verboden medewerking te verlenen aan individuen die handelen in strijd met de grondwet en de rechten van de mens.

'De lessen van de salafistische vereniging staan haaks op onze westerse normen en waarden en zijn een potentieel gevaar voor de verspreiding van extremisme', zegt Homans in Het Laatste Nieuws. Het moskeebestuur zou ervan op de hoogte zijn. Volgens de regels moet het er alles aan doen om extremisten actief te weren.

Brief

Homans heeft een brief gestuurd naar de vzw achter de moskee, de stad Leuven, de gemeente Herent, de provincie Vlaams-Brabant en de Moslimexecutieve. Die laatste is de officiële spreekbuis van moslims in ons land en het aanspreekpunt om een erkenning te krijgen. Alle betrokkenen krijgen zestig dagen tijd om een advies uit te brengen, waarna beslist wordt of de erkenning al dan niet ingetrokken wordt.

Het is niet het eerste incident rond de moskee. Een hulpimam is in 2017 geschorst omdat hij stelde dat het oké is vrouwen een corrigerende tik te geven. De man is sinds eind vorig jaar opnieuw actief bij de moskee. Dat vindt Homans niet kunnen.

De Leuvense moskee ontkent de beschuldigingen. 'De vrouwenrechten worden zowel in als buiten de gemeenschap gerespecteerd. We betreuren ook dat de Vlaamse regering voorafgaandelijk geen overleg heeft gepleegd met het bestuur om de beweringen na te gaan', klinkt het in een kort statement. De vzw Al Ihsaan telt acht bestuurders, allemaal uit Leuven en omstreken, die in hoofdzaak Marokkaanse roots hebben.

Negatieve sfeer

Het Leuvense stadsbestuur is evenmin opgezet met de actie van Homans. De stad betreurt dat ze erover op geen enkele manier gecontacteerd is. 'Die aanpak schept een negatieve sfeer, waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dossier', luidt het.

Volgens het stadsbestuur heeft het altijd op een positieve manier samengewerkt met de moskee. 'Ook met de buurt, de politie, de stadsdiensten en andere betrokken partners zijn de ervaringen en de samenwerking positief. Uit het activiteitenverslag 2018 blijkt dat de moskeegemeenschap zich open en positief opstelt en heel wat activiteiten organiseert die het samenleven bevorderen.'

De erkenning intrekken zou die goede samenwerking en mogelijkheid tot controle op de helling zetten. 'Precies de erkenning verzekert dat gepreekt wordt in het Nederlands, er een Nederlandstalig activiteitenverslag is en de moskee een democratisch verkozen bestuur heeft.'

De N-VA Leuven vraagt een spoedzitting van de commissie veiligheid van de gemeenteraad. 'De moskee krijgt 12.500 euro Leuvense subsidies en huist in een gebouw van de stad', zegt gemeenteraadslid Lorin Parys (N-VA). 'Hoe kan het dat het stadsbestuur na het incident met die imam subsidies toekent aan de moskee voor een positieve beeldvorming van de islam? Wist burgemeester Mohamed Ridouani dat het salafisme in deze moskee werd verspreid?'

Tweede keer

Het is de tweede keer dat Homans een procedure opent om de erkenning van een moskee in te trekken. Een moskee in Beringen was volgens Homans een vehikel van het Turkse regime. De moskee verloor zijn erkenning, wat heel wat voeten in de aarde had. Homans stelde dat haar besluit gebaseerd was op een advies van de Staatsveiligheid, maar die leek dat nadien tegen te spreken. Voor erkenning is een advies van de Staatsveiligheid nodig. Die evalueert ook jaarlijks alle erkende moskeeën. In Vlaanderen zijn dat er 27.

Homans maakte al bekend de erkenningscriteria fors te willen verstrengen. De controversieelste maatregel is een proefperiode van vijf jaar voor elke erkenning, wat betekent dat er in die periode ook geen enkele erkende moskee meer bijkomt.