Opnieuw minder studenten voor lerarenopleiding

Aan de hogescholen zijn dit academiejaar vijf procent minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding, leren cijfers van de Vlaamse Hogescholenraad (VHLORA). Het toont hoe het lerarentekort ook op lange termijn een probleem blijft.

Dat de Vlaamse scholen ongeziene problemen kennen om leerkrachten voor de klas te krijgen, heeft niet alleen te maken met een oververhittende arbeidsmarkt. Ook structureel zit het verkeerd: terwijl in het Vlaams onderwijs er almaar meer leerlingen worden verwacht, dienen er zich almaar minder nieuwe leerkrachten aan.

Uit cijfers van de VHLORA blijkt dat dit academiejaar 21.037 studenten zijn gestart aan de lerarenopleidingen van de hogescholen in Vlaanderen. Dat zijn er 5,5 procent minder dan vorig jaar.

'Echt verrast zijn we niet door de cijfers', zegt Joeri Deryckere, beleidsadviseur lerarenopleidingen aan de Vlaamse Hogescholenraad (VHLORA) maandag in De Morgen, dat over de VHLORA-cijfers bericht. 'Eigenlijk sluit dit aan bij de enorme daling die we al sinds 2011 zien, in de drie educatieve bacheloropleidingen. Het aantal studenten dat de opleiding start, is bijna gehalveerd in die tijd.'

Meer scholieren middelbaar onderwijs

De trend contrasteert met de licht stijgende evolutie van het aantal leerlingen. Tussen 2020 en 2030 worden er weliswaar 40.000 minder kinderen verwacht in de kleuter- en lagere scholen in Vlaanderen, maar op de middelbare scholen dient zich een veel sterkere toename aan. Daar worden tegen 2026 43.000 extra leerlingen op de schoolbanken verwacht.

De inschrijvingen in de leerkrachtenopleidingen dalen het sterkst in het kleuteronderwijs en lager onderwijs, terwijl er zich voor de opleiding middelbaar onderwijs 1 procent meer leerkrachten aandiende. Die toename is echter veel te beperkt, al is het maar omdat veel leerkrachten na enkele jaren werken het onderwijs verlaten.

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bewijzen de cijfers dat 'we de lerarenopleidingen opnieuw meer aanzien moeten geven'. Zelf denkt hij daarvoor aan een instapproef. 'We gaan het aanzien herstellen door de lat in de lerarenopleidingen inhoudelijk hoger te leggen én door ook aan de toegangspoorten te zorgen voor meer 'trek in de schouw', door bindende gevolgen te verbinden aan de instapproef.'