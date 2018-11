Opnieuw ophef over benoeming

Uit documenten die De Tijd kon inkijken blijkt dat Carina Van Cauter (Open VLD) een pak minder goed gescoord heeft bij de selectieprocedure voor gouverneur van Oost-Vlaanderen dan de kandidaat van Liesbeth Homans (N-VA). Toch houdt Open VLD vast aan Van Cauter.

Op enkele maanden van de verkiezingen is zowel de federale als de Vlaamse regering verzand in een discussie over politieke benoemingen. Na de heisa over de aanstelling van de CD&V’er Steven Vanackere als directeur bij de Nationale Bank is er nu ook tumult over de Open VLD-kandidaat voor het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen.

De strijd om de gouverneurspost gaat tussen Open VLD en de N-VA, die allebei beweren de beste kandidaat in huis te hebben. Maar documenten van het selectiebureau Ascento die De Tijd kon inkijken, leren dat Wim Leerman, de kandidaat die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) voordraagt, een pak beter scoort dan de liberale kandidaat, het Kamerlid Carina Van Cauter.

Getouwtrek

De scores werpen een nieuw licht op de discussie over de opvolging van gouverneur Jan Briers, die met pensioen is gegaan. Ondanks het feit dat de selectie voor het eerst door een onafhankelijk bureau gebeurt, mondt de benoeming toch weer uit in politiek getouwtrek.

Volgens Open VLD scoorde Van Cauter net als Leerman goed op de tests. Maar er is wel degelijk een groot verschil, leren de documenten van Ascento. Leerman, die directeur is bij de stad Aalst, scoorde vier op vijf voor vijf van de zes competenties die nodig zijn voor een gouverneur. Van Cauter haalt slechts één vier op vijf. Twee keer scoort ze amper een twee op vijf.

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten argumenteert dat de test enkel bedoeld is om te kijken wie geschikt is en niet om een rangschikking te maken. ‘Dat kon niet en dat staat expliciet in het dossier. Het zou appelen met peren vergelijken zijn.’

Beste

Toch is de betere score van Leerman voor de N-VA een argument om vast te houden aan zijn voordracht. In de huidige context is het voor de Vlaams-nationalisten wel gevoelig een man boven een vrouw te verkiezen. De benoeming van de gouverneur van Oost-Vlaanderen kan niet los worden gezien van wat op federaal niveau speelt rond de benoeming van een nieuwe directeur bij de Nationale bank. Daar wil CD&V Vanackere benoemen als directeur. Dat botste op kritiek van alle coalitiepartners - ook van de N-VA - omdat daardoor geen enkele vrouw meer in het directiecomité van de Nationale Bank zetelt.

‘We moeten de beste man of vrouw kiezen’, zegt Homans. ‘Ik ga geen vrouw voortrekken als een man beter scoort.’