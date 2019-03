Opnieuw te veel mest in Vlaamse beken en rivieren

De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren gaat achteruit, blijkt uit een tussentijdse meting.

Er zit te veel mest in de Vlaamse beken en rivieren en het gaat van kwaad naar erger. Dat blijkt uit een tussentijdse telling. Bij één op de drie meetpunten werd nu al de Europese nitraatnorm overschreden, en het meetjaar loopt nog tot in juni, meldt De Morgen maandag.

Vorig jaar, in de periode tussen juli 2017 en juni 2018, kleurde 28 procent van de meetpunten rood. Dat was al een zeer slecht resultaat. De Vlaamse norm is daarmee volledig uit het zicht verdwenen: die ligt op 5 procent 'rode meetpunten'.

Waar de nieuwe problemen zich situeren is niet duidelijk. Tussen juli 2017 en juli 2018 ging het vooral in de IJzer mis: bijna 60 procent van de meetpunten kleurt daar rood. In de Leie gaat het om 47 procent van de meetpunten, in de Maas 43 procent. Langs die rivieren worden veel groenten, maïs en aardappelen geteeld, en daarbij spoelt de mest gemakkelijker weg.

Blauwwieren

Het nieuwe cijfer komt van de West-Vlaamse Milieufederatie, een natuurorganisatie, maar de cijfers worden officieel bevestigd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 'En dat resultaat kan de komende maanden niet meer verbeteren', zegt VMMwoordvoerster Katrien Smet.

Te veel nitraat in het water is nefast voor dieren en planten. Het doet blauwwieren woekeren, het groene laagje dat je soms op beken ziet. Het zuurstofniveau daalt in het water, waardoor er minder leven in mogelijk is.