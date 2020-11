Opnieuw twee maanden uitstel voor erf- en registratiebelasting

Net zoals tijdens de eerste coronagolf verleent minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) uitstel voor de erf- en registratiebelasting. De termijn om te voldoen aan de verplichtingen van die belastingen wordt met twee maanden verlengd. 'Bij de eerste golf beslisten we om de Vlamingen extra ruimte te geven. Nu verlengen we die termijn opnieuw. Die zal lopen tot 31 januari 2021', zegt Diependaele.

Corona

'Voor de erfgenamen is het verlies van een dierbare al een moeilijke periode. De coronapandemie heeft ertoe geleid dat bepaalde aanvullende diensten moeilijker bereikbaar waren, want een nalatenschap regelen vergt toch menselijk contact. Het spreekt dus voor zich dat we voor de aangifte van nalatenschap wat flexibiliteit aan de dag leggen', zegt Diependaele.

Gunstregimes

Ook de aflopende termijn voor gunstregimes in de registratiebelasting wordt verlengd tot 31 januari. 'Verhuizen of een domicilie wijzigen tijdens deze tweede golf is geen sinecure. Bepaalde termijnen voor registratierechten zijn echter wel gebaseerd op gegevens uit het bevolkingsregister. Om de mensen toch de kans te geven om aan hun verplichtingen te voldoen, verlengen we ook hier de referentieperiode', zegt de minister.