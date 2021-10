Opnieuw uitstel van stemming 'privatiseringsdecreet'

Opnieuw is de Vlaamse oppositie erin geslaagd de stemming over een gedeeltelijke privatisering in de zorg uit te stellen. 'Dit is een cinema', klinkt het bij de meerderheid.

Nadat de oppositie er in juli al in geslaagd was de stemming van het privatiseringsdecreet van de lokale zorg naar oktober uit te stellen, hebben het Vlaams Belang, Vooruit, Groen en de PVDA die kunstgreep woensdag herhaald.

De vier oppositiepartijen kanten zich radicaal tegen de plannen van de Vlaamse meerderheid om de lokale zorg open te stellen voor privékapitaal. Door de aanpassing van het decreet lokale besturen zouden privé-investeerders zich tot 49 procent van het kapitaal kunnen inkopen.

Dankzij die gedeeltelijke privatisering zouden die zorginstellingen kunnen genieten van extra fiscale voordelen. Dat zal de kwaliteit van de zorg en de positie van die zorginstellingen verbeteren, oordeelt de meerderheid, die spreekt over een versterkingsdecreet. De oppositie vreest er evenwel voor dat dat zal leiden tot een 'commercialisering' van de zorg en dus tot hogere prijzen en slechtere kwaliteit. Ze spreken stelselmatig van een privatiseringsdecreet.

De oppositie haalt nu opnieuw haar slag thuis. Ze beweert dat de aanpassing van het decreet ook de deur openzet voor een gedeeltelijke privatisering van de ziekenhuizen, terwijl dat federale bevoegdheid is. De linkse oppositie diende daarom woensdag met de steun van het Vlaams Belang een amendement in en vraagt daarover advies bij de Raad van State, wat de stemming opnieuw enkele weken uitstelt.

'De commercialisering van ziekenhuizen is niet wenselijk en kan niet en passant door het Vlaams Parlement mogelijk gemaakt worden', zeggen Lise Vandecasteele (PVDA), Ann De Martelaer (Groen) en Kurt De Loor (Vooruit).