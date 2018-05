Opnieuw zware hinder aan Kennedytunnel

Voor de tweede dag op rij veroorzaken noodherstellingen aan de loskomende verlichtingsarmaturen van de Kennedytunnel zware verkeershinder.

In Antwerpen is er opnieuw zware verkeershinder voor wie de Kennedytunnel door moet richting Nederland. Een rijstrook is afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt wie van Gent richting Hasselt moet via Brussel te rijden.

De problemen ontstonden omdat maandagochtend bleek dat de verlichtingsarmaturen in de tunnel loskwamen. Vooral boven de rechterrijstrook in beide tunnels bleek de situatie te gevaarlijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer besloot daarom die rijstroken af te sluiten en noodherstellingen uit te voeren.

In de richting van Gent zijn die herstellingen in de nacht van maandag op dinsdag gebeurd. In de andere richting zullen ze dinsdag nog de hele dag duren.

De Liefkenshoektunnel is dinsdag niet langer tolvrij richting Gent, maar wel nog in de richting van Nederland.

Schermvullende weergave Files rond de Kennedytunnel, dinsdag 8 mei 2018, kwart voor elf. ©Vlaams Verkeerscentrum

Het is opnieuw een symptoom van de lamentabele staat van de infrastructuur in ons land, die het gevolg is van jarenlange onderinvesteringen. Tot eind jaren zeventig investeerde België rond de 5 procent van het bruto binnenlands product in infrastructuur, maar sindsdien is dat teruggevallen tot minder dan 2 procent.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat nagaan of de problemen met de verlichtingsarmaturen in de Kennedytunnel niet te voorzien waren. Op zijn kabinet wordt gezegd dat het er op dit moment naar uitziet dat de problemen niet te voorspellen waren. 'Maar er is nog verder onderzoek nodig.'