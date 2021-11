Oppositie: 'Gewone Vlaming draait op voor klimaatbeleid Vlaamse regering'

Gewone mensen

Soortgelijke geluiden zijn te horen bij Vooruit. 'Dit pakket klimaatmaatregelen gaat enkel over wat gewone mensen moeten doen. Niks over openbaar vervoer, niks over ambitieuze akkoorden met vervuilende sectoren, om maar te zwijgen over veestapel, die kreunt onder opschaling', aldus fractieleider Hannelore Goeman.