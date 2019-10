Vlaams Parlement verwijt Jambon dédain en misprijzen

Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans heeft vrijdag de bespreking van de beleidsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering na een half uur al meteen geschorst, omdat de regering weigert duidelijkheid te geven over haar verwachte inkomsten en uitgaven.

De ergernis bij de oppositie is sinds gisteren nog gegroeid, omdat buiten het parlement wél cijfers circuleren. Groen-fractieleider Björn Rzoska zei dat veel gemeenten wél al cijfers hebben gekregen. Hij stelde vast minister van Onderwijs Ben Weyts al cijfers noemt in interviews. Daarboven op kwam de uitspraken van minister-president Jan Jambon op een diner bij Doorbraak, waar hij stelde dat de cijfers op zijn bureau liggen, maar hij 'niet geneigd is ze te geven'.