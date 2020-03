Opvang op school ruim toegankelijk

Scholen volledig sluiten lag moeilijk, omdat de kinderen dan vooral door grootouders zouden worden opgevangen, terwijl contact tussen jong en oud juist vermeden moet worden. Het coronavirus is vooral voor die laatste groep gevaarlijk.

Opvang is mogelijk voor kinderen tot 14 jaar. De prioriteit ligt bij ouders die in de zorg- en veiligheidssector werken, maar ook wie geen alternatief heeft mag er een beroep op doen. Dat is de uitkomst van het overleg tussen de scholenkoepels en het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Er wordt niet gecontroleerd of kinderen aan de criteria voldoen, maar het kabinet gaat ervan uit dat ouders hun kinderen niet onnodig naar de opvang sturen. Ook is geen limiet vastgelegd voor aantal toegelaten leerlingen. Scholengemeenschappen kunnen zich organiseren om samen opvang te organiseren, in plaats van die te verspreiden over meerdere scholen.

Het zijn in de eerste plaats de leraren die de opvang op zich moeten nemen. De richtlijn is duidelijk: schoolpersoneel dat niet ziek is, moet op school aanwezig zijn. De scholen kunnen zich best zelf organiseren om de taken te verdelen tussen de opvang en het verspreiden van het lesaanbod. Weyts wil zowel binnen als buiten de schoolmuren een zinvolle tijdsbesteding voor de leerlingen.

Nieuwe leerstof

Daarvoor worden Smartschool en andere digitale leerplatformen ingezet. Het is niet de bedoeling nieuwe leerstof aan te reiken, maar wel om reeds verworven leerstof te blijven inoefenen. Zeker jonge kinderen moeten geregeld blijven lezen en rekenen. Voor middelbare scholen is er meer ruimte om ook nieuwe leerstof aan te vatten.

Probleem: niet alle kinderen en jongeren hebben toegang tot het internet en een pc. Het onderwijs zoekt oplossingen voor kwetsbare kinderen. Meerdere privé-ondernemingen hebben al spontaan leermateriaal ter beschikking gesteld, klinkt het op het kabinet.

In het Imelda-instituut, een middelbare school in hartje Brussel, mogen leerlingen die dat wensen toch naar de school komen. Ze kunnen daar gebruikmaken van computers en het internet om aan hun taken te werken. 'Veel van onze leerlingen zijn afhankelijk van de bibliotheek om hun schoolopdrachten te maken, maar ook de bibs zijn nu gesloten', zegt Stefanie Kennes. Ook hebben veel leerlingen thuis geen rustige leeromgeving ter beschikking. Een stormloop verwacht Kennes niet. Iedereen kan dus met voldoende afstand van elkaar werken.