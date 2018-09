Orde van Vlaamse Balies misnoegd over uitlatingen Francken

De Orde van Vlaamse Balies(OVB) is 'bijzonder misnoegd' over de toon en de uitlatingen van staatssecretaris voor asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter nadat het illegale Servische gezin dat was ondergedoken opnieuw is opgepakt.

'Wij kunnen ons niet uitspreken over dit concrete dossier, maar wij kunnen als advocatuur enkel -nogmaals- herhalen dat het aan de rechter is om te oordelen of een procedure van toepassing is of niet en hij doet dat het best niet onder druk. Dat zijn nu eenmaal de regels van de rechtsstaat', zegt woordvoerder van de OVB Hugo Lamon. 'Een advocaat kan niet plots minder zijn best doen om de rechtsregels te laten toepassen. En bovendien is het eigen aan de rechtsstaat dat burgers kunnen procederen tegen een overheid.'