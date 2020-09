Vanaf maandag aanvragen voor evenementenvoorschot

Eind juli raakte bekend dat de Vlaamse regering de evenementensector een reddingsboei toegooit. De sector verkeert in grote nood door de moeilijkheid tijdens de coronacrisis evenementen te organiseren. Om ondernemers te stimuleren, kunnen ze een voorschot aanvragen dat niet terugbetaald moet worden als het evenement geannuleerd is door de overheidsmaatregelen. Als het evenement wel kan plaatsvinden, heeft de organisator drie maanden om het bedrag terug te storten.

De voorschotten gaan van 25.000 tot 800.000 euro. Het mag maximaal 60 procent van de totale kosten van het event bedragen. Daarnaast geldt de vrijstelling van terugbetaling alleen voor het geld dat effectief is uitgegeven: de niet-recupereerbare kosten en de onvermijdbare facturen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf eind 2019 financieel gezond was. Bij bedrijven die hun hoofdzetel in Vlaanderen hebben, mag het evenement ook in Brussel plaatsvinden.