Oud-parlementslid Van Eyken veroordeeld tot 27 jaar cel

Het Brusselse hof van beroep heeft Christian Van Eyken en zijn vrouw Sylvia B. veroordeeld voor moord. Van Eyken was jarenlang Vlaams volksvertegenwoordiger.

De rechter geeft beiden een celstraf van 27 jaar voor de moord op Marc Dellea, de ex-man van Sylvia B. Die werd in juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd in zijn appartement in Laken. Dellea woonde daar met Sylvia B. en hun dochter.

Sylvia B. en Dellea stonden op het punt te scheiden, waardoor de spanningen bij het echtpaar opliepen. Het openbaar ministerie zag daarin de drijfveer voor de moord. Op dat moment zouden Sylvia B. en Van Eyken volgens het onderzoek al een relatie hebben.

Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Dellea ontkend, maar in september 2019 bevond de Brusselse correctionele rechtbank Van Eyken en zijn echtgenote schuldig aan de moord. Ze kregen toen 23 jaar gevangenisstraf, maar gingen tegen dat vonnis in beroep. Het openbaar ministerie vorderde in beroep 25 jaar en dat werden er uiteindelijk 27.