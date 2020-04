‘Ouders moeten niet naast hun kind aan de pc zitten'

Wouter Duyck; 'Uit onderzoek weten we dat de effectiviteit van live lessen veel groter is. Leerlingen hebben nood aan klasgenoten, leraren en fysiek contact.'

Vanaf maandag gaat een nieuwe fase in voor de 1,2 miljoen Vlaamse scholieren en voor veel ouders. Dan snijden de scholen voor het eerst sinds de lockdown online nieuwe leerstof aan. 'Deze crisis is een realitycheck voor wie ervoor pleit het onderwijs volledig te digitaliseren’, zegt cognitief psycholoog en hoogleraar aan de UGent Wouter Duyck.

Wanneer de scholen weer opengaan is nog steeds koffiedik kijken. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hoopt volgende week een datum te prikken in overleg met de andere regio’s.

Vanaf maandag moeten scholen voor het eerst sinds de lockdown ook nieuwe leerstof aanbieden, die nadien in de klas zal worden herhaald (pre-teaching in het jargon). ‘Ik hoop dat de scholen weer kunnen opengaan op 4 mei. Dan kunnen we nog zinvol onderwijs hebben en examens organiseren’, zegt Wouter Duyck.

Wat is het gevaar van minstens zeven weken zonder school?

Wouter Duyck: 'Wereldwijd gaan volgens de OESO anderhalf miljard kinderen niet naar school. Dat is een ongeziene situatie. Als wetenschapper kan je niet voorspellen wat het effect daarvan is, want we hebben dit nog nooit meegemaakt.'

'Wel kunnen we veel leren uit onderzoek over het effect van schoolvakantie. Gemiddeld gaan kinderen er tijdens de vakantie zo’n maand op achteruit. Voor kwetsbare kinderen gaat het zelfs over drie maanden. De helft van de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen aan het einde van hun schoolcarrière is tijdens de vakantie ontstaan.'

'Als ons onderwijs op dit moment in good shape was, kwamen we zo’n tegenslag wel te boven. Maar uit het internationale PISA-onderzoek weten we dat de leerprestaties in Vlaanderen jaar na jaar dalen. Wij vechten dus tegen een achtergrond waar er al geen vet meer op de soep lag.'

Vanaf maandag wordt de leerachterstand wel beperkt, want dan gaan de leerkrachten met nieuwe leerstof aan de slag. Kan dat een drama voorkomen?

Duyck: 'Het is natuurlijk beter dan niets. Maar ik denk dat we al blij mogen zijn als we de helft van het normale rendement kunnen bereiken. Het kabinet Onderwijs heeft een limiet opgelegd van vier uur les en studie per dag. Dat lijkt weinig, maar het is een illusie te denken dat kinderen even geconcentreerd kunnen werken als in de klas.'

'Uit onderzoek weten we dat de effectiviteit van live lessen veel groter is. Deze crisis is een realitycheck voor wie ervoor pleit het onderwijs volledig te digitaliseren. Leerlingen hebben nood aan klasgenoten, leraren en fysiek contact. Onderwijs is bij uitstek een sociaal gebeuren.'

‘Ik ben heel benieuwd hoe de voorstanders van ‘zelfontdekkend leren’ deze crisis ervaren. Ik denk dat ze nu zien hoe dat in de praktijk werkt, met hun kinderen die niet weg te slaan zijn van hun Playstation.’

Boekbespreking

Toch zal het onderwijs noodgedwongen digitaal doorgaan. Hoe werkt zo’n digitale les het beste?

Duyck: 'Een goede manier is een systeem waarbij de leerkrachten eerst een kwartiertje instructie geven via een kennisclip. Vervolgens kunnen leerlingen aan de slag met de oefeningen. Via Smartschool kunnen die rechtstreeks op het platform worden gemaakt. De laatste tien minuten van de les kunnen de leerkrachten terug online komen en feedback geven.''

In zo’n lesblok heb je de helft van de tijd gestreamd en de helft van de tijd oefeningen gemaakt. Dat verschilt eigenlijk niet van een goede les in de klas.’

'Daarnaast zie ik een paar quick wins. Het begrijpend lezen van onze leerlingen gaat er bijvoorbeeld sterk op achteruit. Dit is het uitgelezen moment voor een boekbespreking of het analyseren van een langere tekst. Het hoeft dus ook niet allemaal van achter de webcam te gebeuren.'

Moeten de ouders vanaf maandag naast hun kroost de les volgen?

Duyck: 'Nee, dat is een bekende misvatting. Het kabinet Onderwijs heeft niet voor niets aan de ouders gevraagd om maximaal twee uur per week bezig te zijn met ondersteuning. Het klinkt contra-intuïtief, maar onderzoek toont aan dat hulp bij huiswerk geen enkel effect heeft op de leerprestaties van kinderen.'

'Pas op, dat is iets anders dan ouderbetrokkenheid, wat wel heel belangrijk is. Vragen hoe het op school was, nakijken of alle taken wel gemaakt zijn, de lat hoog leggen, dat is doorslaggevend.'

Zijn onze scholen klaar om les te geven vanop afstand?

Duyck: 'De coronacrisis legt twee systeemfouten in ons onderwijs bloot. De eerste is dat er enorme verschillen zijn tussen scholen. Scholen die buiten de coronatijd al slechte scholen waren, zijn dat tijdens deze crisis natuurlijk ook. Een kleine minderheid misbruikt de vrijheid van onderwijs om de kantjes eraf te lopen.'

'De tweede is dat we geen idee hebben welke scholen dat zijn, omdat we geen centrale examens organiseren. Het is een stokpaardje van mij, maar zeker in zo’n crisis wil je toch weten wat werkt en wat niet? Wat zijn de effecten op de leerprestaties? We weten dat niet en we zullen dat niet weten.’

Examens

Veel leerlingen vragen zich af of er nog examens komen. Minister van Onderwijs Ben Weyts gaf te kennen dat de focus zal liggen op leren in plaats van evalueren. Hoe belangrijk zijn toetsen voor het leerproces?

Duyck: 'Heel belangrijk. We weten dat examens een groot effect hebben op de leerprestaties en de inspanningen die leerlingen leveren. Daarnaast onthouden ze ook veel beter leerstof die ze hebben moeten blokken. Dus ik ben er absoluut geen voorstander van de examens te schrappen.'

'Natuurlijk hangt alles ervan af wanneer we effectief de deuren kunnen openen. Als dit nog even aanhoudt, denk ik dat je enige mildheid aan de dag moet leggen tegenover de leerstof die in coronatijden is gegeven. Wie daarvoor goed presteerde, kun je niet gaan afstraffen door deze bijzondere situatie.'

Wat met wie in maart al een achterstand had? Die leerlingen hoopten wellicht in de lente nog een inhaalbeweging te kunnen maken.

Duyck: 'Daar zal je helaas moeten vaststellen dat die achterstand er nog steeds is. Het heeft geen zin die leerlingen te laten overgaan of onvoorbereid naar het hoger onderwijs te sturen, want dan halen ze het toch niet.'

'Sommigen van mijn studenten psychologie zullen dit jaar buizen. Je kunt het je als maatschappij niet veroorloven psychotherapeuten de arbeidsmarkt op te sturen die de gesprekstechnieken niet voldoende beheersen. De maand erop moeten ze misschien aan de slag met een depressieve cliënt. Dat kun je niet riskeren.'

Is dat eerlijk gezien de grote ongelijkheid in ons onderwijs? Zo’n 18.000 kansarme leerlingen wachten op een laptop van de overheid, maar er zijn problemen met de levering.

Duyck: 'Dat is zeer ernstig en daar moeten we een oplossing voor vinden. Anno 2020 zou het een evidentie moeten zijn dat elk schoolkind over een computer beschikt. Het is onvoorstelbaar dat we de coronacrisis nodig hebben om te merken dat zo veel kinderen niet geconnecteerd zijn. Met 7 of 8 miljoen euro kun je perfect alle noden inlossen - peanuts in verhouding tot het onderwijsbudget.'

'Maar op de 1,2 miljoen Vlaamse scholieren gaat het over een luttele anderhalve procent. Moeten we de rest daarvoor opofferen? Als ik moet kiezen tussen aan niemand onderwijs geven omdat dat de kloof zou vergroten en het gemiddelde naar boven halen, sorry, maar dan kies ik voor de tweede optie. Kwetsbare leerlingen hebben er ook niets aan dat anderen geen leerwinst boeken. Op termijn heeft dat een gigantische impact op de economie en de sociale welvaart waar ook zij van genieten.'