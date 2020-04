Overheidsmanager van het jaar gaat crisis in rusthuizen te lijf

De Vlaamse regering stelt topambtenaar Karine Moykens aan als crisismanager voor de toestand in de woon-zorgcentra. Zij zal een taskforce leiden, die het noodplan van welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) moet uitrollen.

Het plan moet duidelijkheid brengen over de toestand in de woon-zorgcentra, die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Er is al een tijdje gemor over de aanpak. Zo zou er niet alleen een gebrek aan tests, beschermingsmateriaal en personeel zijn, maar is er ook geen duidelijke strategie. Margot Cloet, de topvrouw van de koepel Zorgnet-Icuro, klaagde dinsdagavond aan dat er geen dagelijks structureel overleg is tussen de woon-zorgcentra en de Vlaamse overheid, terwijl dat er wel is tussen de federale overheid en de ziekenhuizen.

Die perceptie wil Beke koste wat het kost keren met zijn tienpuntenplan. Een Vlaamse taskforce die woensdagavond wordt opgericht, moet het plan mee helpen uitrollen. De krant De Tijd kon achterhalen welke 'crisismanager' aan het hoofd komt van die taskforce.

Dat wordt Karine Moykens, de secretaris-generaal van het Vlaams departement voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en dus de baas van de administratie van Wouter Beke. Moykens heeft een CD&V-stempel. Ze was eerder kabinetschef voor Jo Vandeurzen, de voorganger van Beke. En ze werd in 2019 uitgeroepen tot overheidsmanager van het jaar.

Wij kunnen de teststrategie niet alleen beslissen en moeten ons laten ondersteunen door de experten. Wouter Beke Minister van Welzijn

Het plan van Beke focust onder meer op het aanpassen van de lockdownrichtlijnen, eventuele managementondersteuning, extra medisch en zorgpersoneel, beschermingsmateriaal en de uitrol van cohortzorg. Daarbij worden besmette personen uit hun woon-zorginstelling gehaald en samen met andere Covid-patiënten opgevolgd.

Teststrategie

Fundamenteel daarvoor is de uitrol van een teststrategie, aangezien het aantal tests schaars is. 'Wij kunnen dat niet alleen beslissen en moeten ons laten ondersteunen door de experten', zei Beke. 'We moeten goed nadenken over wat we willen bereiken met de tests. Je kan vandaag negatief testen, maar morgen positief. Als je dat doordenkt, zou je het zorgpersoneel elke dag opnieuw moeten testen', zei Beke.

PVDA'er Jos D'Haese was niet onder de indruk. 'Uiteraard weet je niet of iemand de volgende dag nog negatief zal zijn, maar je weet wel of iemand de volgende dag nog positief gaat zijn. Net dat is essentieel om je cohortzorg te organiseren.'

Digitale ministerraad

We zullen woensdagavond beslissen of het plan via een elektronische procedure op de ministerraad kan passeren. Jan Jambon Vlaams minister-president

Het noodplan wordt woensdagavond besproken met de zorgsector, waarop de ministerraad van de Vlaamse regering het vrijdag kan afkloppen. Meerdere parlementsleden vinden dat te laat. 'Als het plan toch woensdagavond wordt afgeklopt, waarom dan niet op hetzelfde moment al de regering digitaal samenroepen, zodat u donderdag al duidelijk kunt communiceren naar de woon-zorgcentra?', vroeg Groen-fractieleider Björn Rzoska.