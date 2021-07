PFOS-commissie wordt test voor Vlaamse regering

N-VA-minister van Omgeving botste in het PSOS-dossier al enkele keren met de CD&V-collega's in de regering.

Naast alle inhoudelijk relevante vragen hangt boven de PFOS-onderzoekscommissie ook een politieke vraag. Zullen de N-VA en CD&V aan de verleiding weerstaan om op elkaar te schieten?

In het Vlaams Parlement begint vrijdag de onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling rond de 3M-site in Zwijndrecht met haar inhoudelijk werk, door negen toxicologen en chemici aan het woord te laten. Het lijkt een technische start, maar onder de oppervlakte borrelen politieke spanningen.

Wat de wetenschappers zeggen, zal de contouren van het onderzoek bepalen. Op dit moment is het nog altijd onduidelijk wat op welk moment de wetenschappelijke consensus was over de gevaren van PFOS. Zodra dat helder wordt, tekent ook de politieke verantwoordelijkheid zich af.

Er zijn scenario’s denkbaar waarbij externe bliksemafleiders worden gevonden, maar de Vlaamse regering en haar instellingen zullen niet volledig buiten schot kunnen blijven.

Sowieso zal de aandacht daarbij vooral gaan naar het heden en de jongste jaren, de periode waarin het wetenschappelijk inzicht het verst gevorderd was en dus ook de meeste actie van de regering kon worden verwacht. De spanning die dat teweeg brengt, was de voorbije weken al zichtbaar. Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) liet voor de tv-camera's haar ergernis blijken omdat de huidige minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de voorbije twee jaar nog nooit de PFOS-problemen op de ministerraad had aangekaart, maar plots wel een parlementaire onderzoekscommissie vroeg.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) probeerde de vrede toen te bewaren door Demir 'te voortvarend' te noemen. 'Te voortvarend? Na 20 jaar?', reageerde Demir daarop voor de tv-camera's. Daarmee wees ze impliciet naar CD&V, dat van 2004 tot 2019 de minister van Leefmilieu leverde.

September 2017

Tegelijk plaatst ook het mistigste politieke hoofdstuk de N-VA en CD&V tegenover elkaar. In 2017 vroeg het politieke stuurcomité van de Oosterweelwerken - met daarin de Vlaamse regering en de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) - om de inwoners van Zwijndrecht te waarschuwen voor PFOS. Om nog altijd onduidelijke redenen kwam die communicatie er nooit.

Wel is opnieuw het conflict duidelijk. De Wever zegt dat hij aanstuurde op de communicatie, maar niet gevolgd is. De toenmalige CD&V-minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zei vorige maand dat zij niet op haar eentje heeft beslist die communicatie in te houden. En ze voegde eraan toe: 'Als Bart De Wever echt had willen communiceren, denk je dan dat ik hem zou kunnen tegenhouden?'

Nieuwe details

De onderzoekscommissie komt vrijdag en de volgende twee vrijdagen samen. De grote politieke vraag wordt hoe de Vlaamse regering zal reageren op nieuwe details, feiten en documenten. Zal ze haar eendracht, die in de recente publieke verklaringen zoek was, kunnen terugvinden?

Er zijn een paar scenario's waarin dat makkelijker wordt. Een eerste is dat de aandacht wordt afgeleid naar mensen en partijen buiten de Vlaamse regering. Dat kan gaan van de vervuiler 3M over de door Groen bestuurde gemeente Zwijndrecht tot misschien zelfs een federale instelling als het federale voedselagentschap. Maar sowieso kunnen in die oefening de Vlaamse regering en de instellingen waarvoor ze bevoegd is niet buiten schot blijven: van de afvalstoffenmaatschappij OVAM en de Vlaamse Milieumaatschappij tot Oosterweelbeheerder Lantis en het Agentschap Zorg en Gezondheid.