PFOS-onderzoekscommissie leidt politieke rentree in

Vindt de Vlaamse regering in het postcoronatijdperk haar tweede adem, of gaat ze ten onder aan interne verdeeldheid? Dat is de vraag die zich stelt, nu de PFOS-onderzoekscommissie de politieke rentree inluidt.

Met de bijeenkomst vrijdag van de parlementaire onderzoekscommissie PFOS in het Vlaams Parlement trekt de Vlaamse politiek zich weer op gang. De door de Vlaamse regering aangestelde speciale opdrachthouder Karl Vrancken geeft een stand van zaken van zijn werk.

Uit een analyse van de verontreinigde sites in Vlaanderen blijkt een groot verschil in vervuiling tussen pakweg een brandweersite en de meer vervuilde echte productiesite, zoals bij 3M in Zwijndrecht. 'We brengen nu alles in kaart, maar zolang we geen volledig beeld hebben, gaan we de voorzorgsmaatregelen niet versoepelen', zegt Vrancken. Het gaat onder meer om een verbod om eieren van eigen kippen te eten binnen een bepaalde perimeter rond vervuilde sites. Hoe dan ook is het wachten tot midden oktober, als alle resultaten van de bloedstaalnames binnen zijn, om te beslissen hoe het verder gaat.

De commissie moet daarna nagaan wie er in de fout is gegaan. Want ook al was iedereen door de bouwheer van de Oosterweelwerken op de hoogte gebracht van het PFOS-probleem, toch is er nooit over gecommuniceerd en bleven de inwoners van Zwijndrecht al die tijd in het ongewisse.

Vanaf 3 september worden vertegenwoordigers van 3M gehoord. De week erna is het de beurt aan Oosterweel-bouwheer Lantis. Ook de omstreden dading met 3M wordt dan besproken. Daarna komen de verantwoordelijken van de administraties, de bevoegde ministers en beleidsverantwoordelijken van de stad Antwerpen en Zwijndrecht aan bod.

Politieke spankracht verdwenen

Ook al deed het PFOS-schandaal voor het zomerreces veel stof opwaaien, toch lijkt de politieke spankracht van de onderzoekscommissie al verdwenen. Het bewijs daarvan is dat de partijvoorzitters van de meerderheid zelfs niet weten of er afspraken zijn gemaakt in de Vlaamse coalitie om elkaar af te dekken, wat de grote vrees is van de oppositie.

Het politieke gevaar van het PFOS-schandaal was dat de Vlaamse coalitiepartners naar elkaar wezen, waardoor het vertrouwen in de meerderheid aan diggelen lag en er gedreigd werd met het stilleggen van de Oosterweelwerken. Ondertussen lijken die spanningen weggeëbd, en leeft het gevoel dat ook de publieke opinie daar niet langer wakker van ligt. Al moet CD&V-voorzitter Joachim Coens nog uitkijken dat de zwartepiet niet alsnog belandt bij ex-minister Joke Schauvlieghe (CD&V).

Minister-president Jan Jambon (N-VA) wil met een grote campagne over het Vlaamse veerkrachtplan een streep trekken onder de valse start van de Vlaamse regering. Voor viceminister-president en minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) staat de rentree in het teken van de uitdaging om meer mensen aan de slag te krijgen. 'De arbeidsmarkt staat in brand', zegt ze. 'Meer mensen aan de slag krijgen is dé uitdaging. Daarvoor heb ik ook het federale niveau nodig.'

Werkzaamheid

Ook voor Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert is het optrekken van de werkzaamheidsgraad een prioriteit, in de Vlaamse regering, maar nog meer in de regering-De Croo. Al enige tijd vraagt hij dat de PS openingen maakt. In het regeerakkoord staan weinig concrete maatregelen om de ambitie van een werkzaamheidsgraad van 80 procent waar te maken. Dat sociaal-economische dossier wordt vooral een zaak voor de regering-De Croo.

Minister-president Jan Jambon ligt meer wakker van het stikstofprobleem dan van het PFOS-schandaal.

De Vlaamse en de federale regering kunnen elkaar versterken bij het optrekken van de werkzaamheidsgraad, ook al zijn ze anders samengesteld. Dat is niet het geval in dat andere heikele dossier, van de energiebevoorrading. De vraag is of de kernuitstap die Vivaldi voor ogen heeft een haalbare kaart is als geen vergunningen voor gascentrales worden afgeleverd, wat een Vlaamse bevoegdheid is.

Stikstof

Voor de Vlaamse regering gaat het daarbij over het stikstofprobleem. Jambon ligt daar meer van wakker dan van het PFOS-schandaal. De Vlaamse regering staat voor moeilijke beslissingen om het stikstofprobleem onder controle te krijgen.

Dat dreigt de Vlaamse regering echt op de proef te stellen, want de belangen zijn niet gelijklopend. Het hangt als een zwaard van Damocles boven de landbouw, wat politieke horror is voor CD&V. Als de boeren gespaard worden, dreigen de industrie en de haven van Antwerpen de rekening gepresenteerd te krijgen, wat Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zou worden aangerekend.

Om het dossier helemaal moeilijk te maken, heeft het stikstofdossier ook een invloed op de federale kernuitstap. De bestendige deputatie van Vlaams-Brabant haalde het aan om geen vergunning aan Electrabel Engie af te leveren voor de gascentrale van Vilvoorde, die de bevoorradingszekerheid moet garanderen na de sluiting van de kerncentrales. Dat dossier speelt de N-VA uit als federale oppositiepartij, die voor het openhouden van kerncentrales is. Voor CD&V en Open VLD, die in beide regeringen zitten, is het balanceren op een slappe koord.