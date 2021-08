PFOS-waarden in voeding uit omgeving 3M-fabriek 'niet alarmerend'

Hoewel drie onderzoeken uitwijzen dat de aanwezigheid van PFOS en PFAS in voedingsproducten uit Zwijndrecht niet alarmerend hoog is, blijven de voorzorgsmaatregelen voorlopig van kracht.

De PFOS-onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement hervatte vrijdag haar werkzaamheden. Speciaal opdrachthouder Karl Vrancken, die aangesteld werd door de Vlaamse regering, kwam er tussentijds verslag doen van het werk dat hij midden juni in gang zette. De commissie moet blootleggen wie op de hoogte was van de vervuiling met het chemische goedje PFOS en waarom niet eerder aan de alarmbel is getrokken.

De afgelopen weken vonden in de omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht drie verschillende onderzoeken plaats door het federaal voedselagentschap FAVV, de UAntwerpen en het studiebureau ERM - die laatste in opdracht van 3M. De onderzoeken peilden naar de aanwezigheid van PFOS en PFAS - de verzamelnaam van de grotere familie van biologisch niet-afbreekbare chemische stoffen - in onder meer eieren, groenten, fruit en vlees gekweekt door zowel particulieren als landbouwbedrijven in de buurt van de fabriek.

Er werden geen alarmerende waarden gemeten, al blijft voorzichtigheid geboden. Karl Vrancken PFOS-opdrachthouder

Uit het onderzoek blijkt dat vooral scharreleieren uit de eigen tuin een probleem vormen. In alle geteste eieren in het ERM-onderzoek werd PFAS gedetecteerd, met PFOS als overheersende verbinding. De waarde van één staal ging ver boven de actielimiet van het FAVV, wat betekent dat het uit de handel zou worden genomen. Ook in melk en gewassen werd PFOS gevonden.

Toch noemt Vrancken de resultaten geruststellend. 'Er werden geen alarmerende waarden gemeten, al blijft voorzichtigheid geboden', zei hij. 'Vooral voor eieren van scharrelkippen die buiten leven. Die vertonen veel hogere PFAS-waarden dan eieren van bij een landbouwbedrijf waar de kippen onder dak leven en dus niet van de vervuilde grond eten. De geldende voorzorgsmaatregelen blijven daarom in afwachting van verder onderzoek gelden.'

Bloedstalen

Met dat verder onderzoek doelt Vrancken op de resultaten van de bloedstalen van 800 inwoners van Zwijndrecht. Die zouden tegen midden oktober binnen moeten zijn. In afwachting hoort de commissie de komende weken 3M, de Oosterweel-bouwheer Lantis en tot slot ook de politiek verantwoordelijken.