PVDA duwt door op inperken loon Vlaams Parlementsleden

'Het statuut van de vergoeding kan niet worden gewijzigd. De vergoeding op zich kan het Vlaams Parlement wel vrij (behoudens het wettelijk maximum), reglementair bepalen. Er is geen wettelijke ondergrens, zij het dat de financiële onafhankelijkheid van de Parlementsleden gewaarborgd moet blijven', staat in een juridische nota van het Vlaams Parlement.

Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) had de juridische nota gevraagd in de zoektocht naar een mogelijkheid om in te grijpen in de verloning van langdurig zieke parlementsleden. Dat Sihame El Kaouakibi zich al maanden ziek meldt en haar volle wedde opstrijkt, bracht het Vlaams Parlement in verlegenheid.