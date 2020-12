Pak meer tijdelijke werklozen volgen opleiding

Ruim 21.000 tijdelijke werklozen maakten al gebruik van het opleidingsaanbod van de VDAB om zich bij- of om te scholen. Op drie maanden tijd kwamen er zo'n 14.000 mensen bij.

Mensen die thuiszitten door tijdelijke werkloosheid kunnen een opleiding volgen bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Zo kunnen ze vaardigheden bijleren die van pas komen bij hun huidige job of die hen kan helpen makkelijker een nieuwe job te vinden. Het gaat om onlineopleidingen, webinars, werkplekleren of lessen Nederlands voor anderstaligen.

Ruim 21.000 tijdelijke werklozen maakten al gebruik van het opleidingsaanbod. Vooral in de afgelopen drie maanden is er een sterke stijging. Sinds september kwamen er ruim 14.000 mensen bij die zo'n bijscholing volgden.

De VDAB stuurt tijdelijke werklozen sinds deze zomer een mail of brief met het aanbod van een opleiding. Daarnaast lanceerde hij een campagne op de sociale media om dat aanbod in de kijker te zetten. Sinds september schreven 7.300 mensen zich in voor een online opleiding en nog eens 7.200 voor een erkende opleiding, werkplekleren of taallessen.

Het is van groot belang dat tijdelijk werklozen hun loopbaan in handen nemen. Ook in december zullen we bijna 50.000 tijdelijk werklozen contacteren met het aanbod van de VDAB. Hilde Crevits Vlaams minister van Werk (CD&V)

'De arbeidsmarkt vaart momenteel door woelige wateren, maar het is belangrijk dat we iedereen aan boord houden. Met deze campagne willen we maken dat tijdelijk werklozen het aanbod dat er voor hen is leren kennen en dat ze het gebruiken om in beweging blijven op de arbeidsmarkt', zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van de VDAB.

Ook minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is tevreden met de cijfers. 'Opleiden en bijscholen zullen in de toekomst nog meer het mantra worden, het is van groot belang dat tijdelijk werklozen hun loopbaan in handen nemen. Ook in december zullen we opnieuw bijna 50.000 tijdelijk werklozen contacteren met het aanbod van de VDAB', zegt ze.