Paljasbier floreert na uithaal De Wever

Brouwerij Henricus, de maker van het Paljasbier, ziet de belangstelling voor het merk fors stijgen. 'Bart De Wever is onze beste sponsor.'

Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hadden toevallig hetzelfde welkomstgeschenk voor elkaar bij hun gesprek woensdag: Paljasbier.

Dat heeft alles te maken met de uithaal van De Wever in het voorzittersdebat op VTM zaterdag. De N-VA-voorzitter noemde Van Grieken toen een 'paljas'. Kort daarna poseerde de West-Vlaamse Kamerlijsttrekker van het Vlaams Belang Wouter Vermeersch op Facebook met het Paljasbier.

'Sindsdien lopen hier telefoontjes binnen met vragen waar dat bier te koop is, en dat houdt niet meer op', zegt Jürgen Vandewalle, salesexportmanager van de Brugse brouwerij Henricus.

De brouwerij werd in 2013 opgericht door Mathias Vandenpoel. 'Hij had nog geen naam voor zijn eerste brouwsel, een blond bier, toen iemand uit zijn familie zei: 'Mathias, wat zijt gij toch ne paljas om brouwer te willen worden, terwijl niemand in de familie daar een traditie in heeft.'

Bon vivant of smeerlap

'Het woord 'paljas' heeft in Brugge de betekenis van bon vivant, een grapjas die al fluitend door het leven gaat', zegt Tine Muyle, de directeur van de brouwerij. 'Dat is dus heel wat positiever dan in Antwerpen, waar het de connotatie van 'smeerlap' heeft.'

'Supermarkten zoals Colruyt, Carrefour en Delhaize hebben al extra bestellingen geplaatst en drankenhandels uit alle hoeken van het land laten weten dat ze veel vraag van de consumenten krijgen naar ons bier.'

Maar waar wat is de politieke gezindheid van brouwerij Henricus? 'We zijn totààl apolitiek', zegt Vandewalle. 'Maar we hebben sinds dit weekend een bijzonder boontje voor Bart De Wever. Hij is - zonder het te willen - onze beste sponsor.'