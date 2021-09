Parket bekijkt of gerechtelijk onderzoek nodig is naar Pukkelpop

Chokri Mahassine weet binnenkort of het parket een gerechtelijk onderzoek start naar mogelijke onregelmatigheden bij bedrijven rond Pukkelpop. Zeker is dat nog niet. Vlaanderen wacht intussen met de terugbetaling van voorschotten aan het festival.

Voor Mahassine (61), de Limburgse festivalorganisator, die op zijn vijfde van Casablanca naar ons land verhuisde, waren het al geen gemakkelijke maanden.

Eerst was er de tweede afgelasting op rij van zijn levenswerk Pukkelpop, gevolgd door de kritiek op zijn overmoed om het megafestival ondanks de coronaonzekerheid in volle glorie te organiseren. Tienduizenden jongeren die hun eerste grote pleziertocht naar het rijk der vrijheid in rook zagen opgaan voelden zich in de steek gelaten. In de Belgische muziekwereld heerste na de afgelasting grote boosheid over 'cavalier seul' Chokri.

Nu blijkt dat het parket van Limburg een opsporingsonderzoek is gestart. Dat is een vooronderzoek dat eventueel kan resulteren in een strafrechtelijk onderzoek. Maar dat is nog lang niet zeker. Er is ook nog geen onderzoeksrechter aan te pas gekomen. In afwachting van meer klaarheid bevriest Vlaams minister van Economie Hilde Crevits d eterugbetaling van coronasteun aan Pukkelpop.

Opsporingsonderzoek

Het opsporingsonderzoek draait om mogelijke onregelmatigheden bij bedrijven rond Pukkelpop, onder meer over geld dat volgens de wet enkel gebruikt mag worden voor een sociaal doel. Het belangrijkste bedrijf achter Pukkelpop, The Factory, is een tijd geleden omgevormd van een vzw met sociaal doel naar een bvba.

De financiële reserve van een vzw mag wettelijk door de bvba enkel gebruikt worden voor dat sociaal doel. Die reserve bedroeg 7,7 miljoen euro, maar dat bedrag was volgens het jongste jaarverslag naar 3,99 miljoen gezakt. Het parket van Hasselt gaat uitzoeken waarvoor het verdwenen geld gebruikt is. Daarnaast zijn er vragen over een lening aan een bvba met dezelfde aandeelhouders als The Factory. Volgens de VRT gaat het om bijna 300.000 euro. Pukkelpop ontkent dat onregelmatigheden zijn gebeurd en hoopt dat het parket snel duidelijkheid verschaft.

Het opsporingsonderzoek komt er in een veelbewogen periode voor de organisator en zijn festival. Nadat de editie van 2020 geschrapt was door de coronapandemie, begon Mahassine in mei keihard te werken aan wat een overmoedige comeback zou blijken. Hij stoomde een meerdaagse Pukkelpop-editie klaar, toegankelijk voor 60.000 mensen per festivaldag. Maar er waren toen nog veel onzekerheden over het virus, de vaccinatiecampagne en de teststrategie voor grote events. Ondanks gerede twijfel bij experts en virologen zette Mahassine door.

Toen de overheid in juli de regels voor PCR- en antigeentests verstrengde, trok hij de stekker uit het muziekfestival. In snelheid gepakt door de overheid, zo luidde het. Voor de tweede keer in zijn leven - herinner u de publieke verontwaardiging over de compensatieregeling voor tickethouders na de storm in 2011 - was de ex-politicus van Vooruit het voorwerp van kritiek.