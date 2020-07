Parket wil 18 leden van Reuzegom voor rechter na fatale doop

Op 5 december 2018 overleed de 20-jarige student burgerlijk ingenieur Sanda Dia aan de gevolgen van orgaanfalen. De jongen had liters visolie moeten drinken tijdens een doopritueel. In een reconstructie van Het Nieuwsblad bleek dat tijdens de twee dagen durende doop sprake was van zwaar alcoholmisbruik, machtsmisbruik en fysieke mishandeling. Zo moesten de gedoopten de kop van een levende aal afbijten, urine drinken, een levende vis inslikken en lagen ze urenlang in een put met ijskoud water.