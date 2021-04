Vlaams Parlement wil controlearts naar El Kaouakibi sturen

De fractievoorzitters van de grootste zes partijen in het Vlaams Parlement willen morrelen aan de parlementaire statuten. Het is de bedoeling bij langdurig zieke parlementsleden, zoals Sihame El Kaouakibi, te controleren of ze effectief ziek zijn en bij misbruik hun vergoeding te verlagen.

Nog voor het schandaal over de subsidiefraude van El Kaouakibi enkele maanden geleden uitbarstte, was ze al een tijdje niet meer gesignaleerd in het Vlaams Parlement. De voormalige Open VLD-politica is al zes maanden met ziekteverlof en zou naar verluidt nog een ziektebriefje tot mei hebben. Ze behoudt wel haar volledige parlementaire wedde.

In de plenaire vergadering van afgelopen woensdag stelde Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens die afwezigheid aan de kaak. 'Afwezig wegens ziekte? Intussen geeft ze wel in blakende gezondheid persconferenties en is ze actief op sociale media', zei hij. Hij riep het Parlement op de statuten aan te passen, zodat net als bij gewone werknemers ook naar parlementsleden een controlearts kan worden gestuurd.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement - waarin met uitzondering van de PVDA alle fractievoorzitters zetelen - zette daartoe maandagmiddag een eerste stap. Het parlement zal een juridisch kantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht vragen een regeling uit te werken.

Voor de zomer

Parlementsleden hebben geen werkgever, die een controlearts kan sturen naar wie langdurig ziek is. Daardoor is een aangepaste regeling nodig. Het is de bedoeling dat als de arts vaststelt dat het parlementslid niet ziek is een deel van de parlementaire wedde afgenomen wordt.

'We willen dat niet op de lange baan schuiven', zegt Janssens. 'Als het juridisch advies er is, nemen we dat in de statuten op. Ik hoop dat dat nog voor het zomerreces kan.' Het Vlaams Parlement wil sowieso werk maken van een vermindering van het loon bij langdurige ziekte. Daarvoor zal het in overleg gaan met de andere parlementen, met de vraag of die bereid zijn dezelfde aanpassingen te doen.