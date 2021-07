Particulier kan vanaf 2022 zelf opgewekte zonne-energie verkopen

Het leveren van elektriciteit aan een buurman, vriend of familielid kan vanaf juli 2022 gratis of aan een onderling overeengekomen prijs.

Huishoudens die meer zonne-energie opwekken dan ze zelf verbruiken, zullen die vanaf volgend jaar kunnen doorverkopen aan een buurman, vriend of familielid. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) beslist.

Vanaf juli 2022 kunnen alle gezinnen met zonnepanelen zelf groenestroomleverancier worden. Mensen die stroom willen afnemen van een kennis kunnen dat melden aan Fluvius. De energienetbeheerder neemt vervolgens contact op met de leverancier en zal automatisch de elektriciteitsfactuur aanpassen.

Gratis stroom

Daarop zal de elektriciteitsprijs gefactureerd worden die onderling tussen leverancier en afnemer overeengekomen is. 'Wie voor zijn opgewekte energie geen vergoeding wil omdat die bijvoorbeeld naar een familielid met financiële moeilijkheden gaat, kan de stroom op het moment dat die opgewerkt wordt zelfs gratis ter beschikking stellen via dergelijke ‘peer-to-peer’-contracten', zegt Demir. 'Met deze hervorming wordt de energiemarkt in Vlaanderen socialer dan ooit tevoren.'

Demir werkte ook een regeling uit voor het delen van energie in appartementsgebouwen. Momenteel kan de opgewekte energie hoogstens door één bewoner of in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw gebruikt worden. 'Samen investeren in zonnepanelen is daarom minder interessant', zegt ze. Om die investeringen te promoten kunnen bewoners van eenzelfde appartementsgebouw vanaf 1 januari de opbrengst delen.

De regeling van Demir dient meerdere doelen. Allereerst wil ze er de productie van zonne-energie bij particulieren mee aanzwengelen, nadat de vernietiging van de regeling rond de terugdraaiende teller die een knauw gaf. Daarnaast verhogen dergelijke voordelen het draagvlak voor de installatie van een digitale meter. De persoon-aan-persoonverkoop helpt bovendien een overbelasting van het distributienet door een toevloed aan zonne-energie te vermijden.

Sporthal of kerk

Vanaf 2023 zullen particulieren zich ook kunnen verenigen in een 'energiegemeenschap', waarbinnen ze samen kunnen investeren in isolatie, zonnepanelen, laadpalen of een wijkbatterij.