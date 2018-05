'Partij Islam komt ook op in Gent en Antwerpen'

Redouane Ahrouch, het omstreden kopstuk van de partij Islam, kondigt aan dat zijn partij ook in Vlaanderen wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De partij Islam komt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober ook op in Antwerpen en Gent. Dat heeft Redouane Ahrouch, het kopstuk van de partij, dinsdagavond verklaard in het VRT-programma De Afspraak. 'In Antwerpen is er een vrouw die lijsttrekker wil worden en het wil opnemen tegen (burgemeester, red.) Bart De Wever (N-VA)', stelde hij.

De partij Islam is omstreden omdat ze de sharia, de strenge islamitische wet, wil invoeren. Ahrouch, die zelf buschauffeur was voor de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, kreeg onlangs een golf van kritiek over zich heen omdat hij ervoor pleitte om mannen en vrouwen te scheiden op het openbaar vervoer. Omwille van die uitlatingen werd de man ontslagen door de MIVB.

Zetels in Molenbeek en Anderlecht

Ahrouch weigerde in De Afspraak staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) in de ogen te kijken omdat ze een vrouw is. 'Ik ga mijn ogen niet op deze persoon fixeren, maar ik luister naar wat ze zegt', zei hij.