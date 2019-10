Partijsoldaat Diependaele moet Vlaamse begroting uit het rood houden

Er zijn in het leven twee drama’s: niet krijgen wat je wil en wel krijgen wat je wil. Matthias Diependaele wordt beloond met een ministerspost, maar begint aan een moeilijke opdracht.

In café Onder de Toren in Leuven zijn twintig jaar geleden vriendschappen gesmeed die bij de N-VA tot vandaag meegaan. Minister Matthias Diependaele, toen rechtenstudent en lid van de jongerenafdeling Ronduit N-VA, leerde er latere partijtoppers als Theo Francken, Sander Loones en partijwoordvoerder Joachim Pohlmann kennen.

Net zoals de rest van die Leuvense kliek behoort Diependaele al jaren tot de (sub)top van de N-VA, maar voor het grote publiek bleef hij zelfs als Vlaams fractievoorzitter een nobele onbekende. De vorige regeerperiode had hij de ondankbare taak alle parlementsleden in de grootste fractie in het Vlaams Parlement tevreden en tegelijk in het gelid te houden. Met de nodige sarcastische humor suste hij achter de schermen verschillende brandjes en smeedde hij deals met de andere meerderheidspartijen. Voor dat jarenlange werk en de discretie daarover wordt hij nu beloond met een ministerspost.

De namen Jan Jambon > Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, ICT en Facilitair Management. Ben Weyts > Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. Zuhal Demir > Omgeving, Energie, Toerisme, Justitie en Handhaving. Hilde Crevits > Werk, Economie, Innovatie en Landbouw. Wouter Beke > Welzijn en Armoedebestrijding. Benjamin Dalle > Brussel, Jeugd en Media. Bart Somers > Samenleven en Binnenlands Bestuur. Lydia Peeters > Mobiliteit en Openbare Werken.

De Oost-Vlaming wachten drie moeilijke uitdagingen. In de eerste plaats moet hij de Vlaamse begrotingscijfers doen kloppen. Tijdens de regeringsonderhandelingen was lange tijd onduidelijk of Jambon ervoor zou kiezen het evenwicht te bewaren of de teugels zou vieren. Nu voor het eerste is gekozen, is het de vraag of alle geplande maatregelen realistisch genoeg zijn. Diependaele begint alvast niet onvoorbereid aan die taak. Hij volgt al tien jaar het Vlaamse begrotingsbeleid voor zijn partij.

Diependaele moet de hervorming van de woonbonus in goede banen leiden. Notarissen worden nu al overstelpt met vragen over de hervorming. Er moet dus snel duidelijkheid komen over een eventuele overgangsperiode zonder de woonmarkt te verstoren.

Tot slot moet Diependaele het nieuwe boegbeeld voor Oost-Vlaanderen worden. In 2014 was die taak weggelegd voor Elke Sleurs als federaal staatssecretaris, maar die gok draaide verkeerd uit. Bij de verkiezingen van 26 mei hield de N-VA vrij goed stand in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, maar in Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen moest ze inleveren aan het Vlaams Belang.

Voor het Vlaams Parlement haalde zowel Guy D’Haeseleer (Vlaams Belang) als Joke Schauvliege (CD&V) meer voorkeurstemmen dan Diependaele. Zijn zichtbaarheid als Vlaams minister moet daar verandering in brengen.