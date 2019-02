Partijsoldaat Koen Van den Heuvel moet klimaatimago CD&V redden

‘De tijd is kort, maar ik heb er goesting in om werk te maken van een krachtdadig klimaatbeleid.’ Koen Van den Heuvel zette woensdag meteen de toon van zijn (korte) ministerschap. In enkele maanden tijd moet de voormalige Vlaamse fractievoorzitter het imago van CD&V op gebied van klimaat proberen op te poetsen.

Van den Heuvel vervangt Joke Schauvliege , die dit weekend in een speech een complot in de wekelijkse klimaatbetogingen meende te zien. Ze stelde dat de Staatsveiligheid haar dat verteld had, terwijl achteraf bleek dat ze nooit contact had gehad met die inlichtingendienst.

Schauvliege had het de afgelopen jaren moeilijk om de belangen van landbouw en leefmilieu te verzoenen. Zo ontstond het beeld van een anti-klimaatminister, wat CD&V parten dreigt te spelen nu het klimaat hoog op de politieke agenda staat. ‘Door ontslag te nemen kan het klimaatbeleid verder gevoerd worden zonder dat mijn persoon dat hypothekeert’, zei ze. De komst van partijsoldaat Van den Heuvel moet dus vooral rust brengen.

Puurs

Er is geen landbouwer die niet inzit met het milieu en geen natuurliefhebber die jobs niet belangrijk vindt. Koen Van den Heuvel Vlaams minister van Omgeving

Van den Heuvel, die al sinds eind jaren 90 burgemeester is van Puurs, beloofde woensdag meer samen te werken en de lat hoger te leggen. ‘Er is geen landbouwer die niet inzit met het milieu en geen natuurliefhebber die jobs niet belangrijk vindt. Ik ben ervan overtuigd dat we de klimaatuitdaging samen moeten aanpakken.’

De tijd om het imago van CD&V op het gebied van klimaat te polijsten is erg kort, maar er liggen wel nog belangrijke dossiers op de plank. Zowel de betonstop als de bescherming van waardevolle bossen is symbolisch voor het klimaatbeleid. Beide moeten binnenkort groen licht krijgen van de Vlaamse regering. Als dat lukt, kan Van den Heuvel die pluimen op zijn hoed steken.

Boksmatch

Het korte ministerschap geeft hem ook meer zichtbaarheid in de moeilijke boksmatch die hem bij de verkiezingen van mei wacht. Als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Antwerpen staat Van den Heuvel tegenover N-VA-voorzitter Bart De Wever, die openlijk de ambitie uitspreekt om minister-president te worden.

Van den Heuvel kan die extra zichtbaarheid gebruiken. Dat blijkt uit de twijfel van de partijtop om hem en federaal fractievoorzitter Servais Verherstraeten als lijsttrekkers in Antwerpen uit te spelen. CD&V-voorzitter Wouter Beke ging actief op zoek naar een wit konijn voor een van die plaatsen en klopte daarvoor zelfs opnieuw aan bij ex-CD&V-coryfee Inge Vervotte.

Begroting

Pas toen die zoektocht tot niets leidde, kregen Verherstraeten en Van den Heuvel het lijsttrekkerschap aangeboden. Dat frustreerde Van den Heuvel, die zich bewezen heeft als begrotingsspecialist in het parlement en ijzersterke scores neerzet in zijn thuisgemeente.