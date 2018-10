Partijvoorzitters spelen op zeker in openingscollege UGent

De voorzitters van de Vlaamse politieke partijen plooiden zich dinsdag in een debat aan de Universiteit Gent vooral op hun eigen kernboodschap terug, zonder elkaar frontaal aan te vallen.

'Ik ben 1,5 uur onderweg geweest van Antwerpen naar Gent. Een halfuur van Antwerpen naar Gent en een uur in Gent.' N-VA-voorzitter Bart De Wever begon zijn uiteenzetting dinsdag in het openingscollege Politicologie van de Universiteit Gent met een sneer naar het Gentse circulatieplan.

Professor Carl Devos had dit jaar, in volle verkiezingstijd, zes partijvoorzitters uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over wat volgens hen de inzet van de lokale verkiezingen is. Ze kregen elk een kwartier het woord en erna volgde een debatje met vragen van studenten. Wie vuurwerk had verwacht, kwam bedrogen uit. De voorzitters plooiden zich vooral op hun eigen kernboodschap terug.

'Er is een alternatief'

Omdat De Wever te laat was, mocht sp.a-voorzitter John Crombez de spits afbijten. Hij hield een pleidooi voor meer zorgzekerheid en een maatschappij waarin iedereen mee is. 'Dat is een keuze. Laat je niet wijsmaken dat er geen geld is.'

Er is een alternatief. Dat is geen kwestie van kunnen, maar van willen. John Crombez Sp.a-voorzitter

Daarnaast zette hij vooral het verschil met rechts in de verf. 'Bij veel politici hoor je dat er geen alternatief is. De kerncentrales kunnen niet dicht, de files nemen toe omdat de economie moet groeien, er zijn nu eenmaal wachtlijsten in de zorg. Mensen die het omgekeerde durven te doen, worden als idealisten weggezet. Maar er is wel een alternatief. Dat is geen kwestie van kunnen, maar van willen', klonk het.

Verlichtingswaarden als leitkultur

De Wever had het dan weer over identiteit. Hij stelde tevreden vast dat de analyse die hij bij zijn vorige gastcollege in 2015 over de migratiecrisis maakte, en die toen veel ophef veroorzaakte, intussen sterk opgang heeft gemaakt. 'Ik voorspelde toen ook het politieke einde van bondskanselier Angela Merkel. Dat is de enige voorspelling die niet is uitgekomen.'

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, is voorbarig en naïef. Bart De Wever N-VA-voorzitter

Onze identiteit wordt volgens de N-VA-voorzitter bepaald door de Nederlandse taal en verlichtingswaarden als vrijheid en gelijkheid. 'Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, is voorbarig en naïef', zei hij. 'We moeten onze basiswaarden durven voorop te stellen als leitkultur.'

De Wever weigert compromissen te sluiten over democratie: 'Het is toch niet normaal dat Vlaamse Turken het meest van allemaal 'ja' stemden in het referendum van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, dat kandidaten van fascistische organisaties als de Grijze Wolven op lokale lijsten staan, dat GAIA van racisme wordt beschuldigd omdat het tegen onverdoofd slachten is.'

Hij pleitte ook opnieuw voor een neutrale schoolomgeving, zonder religieuze of andere culturele symboliek. 'Dat heeft niets met racisme te maken. De schoolbanken zijn niet het verlengde van de woonkamer, maar de voorkamer van de maatschappij.'

'The time is now'

Groen kiest ervoor om geen rondjes te draaien en oplossingen onmogelijk te maken, maar om dingen te realiseren. Meyrem Almaci Groen-voorzitster

Groen-voorzitster Meyrem Almaci focuste op ongelijkheid en klimaatverandering. Ze wou een positiever verhaal brengen. 'We leven in een veranderend tijdperk. Dan is het verleidelijk om angst te gebruiken als politiek middel om mensen te verdelen en te polariseren. Wij als groenen kiezen ervoor geen rondjes te draaien en oplossingen onmogelijk te maken, maar om dingen te realiseren.'

De verkiezingen van 14 oktober zijn voor haar een keerpunt, de inzet is een ander soort beleid, weg van het doemdenken en de angstzaaierij. 'The time is now.'

Nieuwe breuklijn

Tom Van Grieken van het Vlaams Belang had het over een nieuwe breuklijn in de samenleving: die tussen de winnaars en de verliezers van de globalisering. Zijn partij schaart zich aan de kant van de verliezers, zoals een truckchauffeur die zijn job kwijtraakt aan Oost-Europese collega's. 'Als die mensen mopperen dat de politiek niet naar hen luistert, worden ze verzuurd, bekrompen, misschien zelfs racistisch genoemd.'

De N-VA wil besparen op sociale zekerheid, in combinatie met open grenzen. Dat is onaanvaardbaar. Wij willen sociale zekerheid voor iedereen, mét een migratiestop. Tom Van Grieken Vlaams Belang-voorzitter

De Vlaams-Belang-voorzitter probeerde het verschil te maken met de N-VA. 'Links pleit voor sociale zekerheid voor iedereen, gecombineerd met open grenzen. Dat is onbetaalbaar. Het N-VA-model wil besparen op sociale zekerheid, in combinatie met open grenzen. Dat is onaanvaardbaar. Wij willen sociale zekerheid voor iedereen, mét een migratiestop', klonk het.

Hij eindigde met een standje voor De Wever omdat diens partij 'de trapsgewijze uitbetaling van het kindergeld voor migranten had aangekondigd, maar dan toch tegenstemde in het Vlaams Parlement'.

Net iets meer succesverhalen

Steden en gemeenten met een liberaal bestuur kunnen net dat tikkeltje meer succesverhalen van individuele burgers optekenen. Gwendolyn Rutten Open VLD-voorzitster

Gwendolyn Rutten zette vooral 'ambitie, optimisme en samenwerking' in de verf, drie ingrediënten die er volgens de Open VLD-voorzitster toe leiden dat steden en gemeenten met een liberaal bestuur, 'net dat tikkeltje meer' succesverhalen van individuele burgers kunnen optekenen. Een verwijzing naar Bart Somers, burgemeester van Mechelen en verkozen tot beste burgemeester van de wereld, kon daarbij niet ontbreken. 'Iedereen schrijft zijn eigen verhaal, maar wij zorgen dat de omstandigheden goed zitten.'

13 puntenplan

We kunnen zelf iets doen tegen de saus van verruwing en verzuring die over de maatschappij wordt gegoten. Wouter Beke CD&V-voorzitter