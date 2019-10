Patrick Charlier (Unia): 'Crisissfeer na beslissing Vlaamse regering'

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Bij de Liga voor Mensenrechten was dat voorzitter Sabine Missistrano, die me verantwoordelijkheid gaf. Ik was nogal een zwart-witdenker. Zij leerde me dat de wereld complexer in elkaar zit. Bij Unia kreeg ik het vertrouwen van Jean Cornille, die samen met Johan Leman directeur was. Een eeuwiglopende schuld heb ik bij Françoise Tulkens. Zij was professor strafrecht aan de UCL en rechter aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ze was ook verantwoordelijk voor de lerarenopleiding die ik volgde. Later was ze voorzitter van de Liga, toen ik er directeur was. We vormden een hecht duo. Dankzij haar kwam ik in 2001 bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding terecht, dat in 2016 Unia werd.’