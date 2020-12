Peeters duwt gegarandeerde dienstverlening door bij De Lijn

Op de regeringstafel ligt een voorstel om een gegarandeerde dienstverlening in te voeren bij De Lijn. Dat werd niet afgetoetst bij de vakbonden, die zich in snelheid gepakt voelen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) maande de directie van De Lijn en de vakbonden bijna een jaar geleden aan om een akkoord te sluiten over een gegarandeerde dienstverlening bij stakingen. Peeters had de buik vol van de meer dan 30 stakingsdagen die in 2019 in heel Vlaanderen georganiseerd werden.

30 STAKINGSDAGEN In 2019 waren er over heel Vlaanderen meer dan 30 stakingsdagen bij De Lijn.

De vakbonden en directie slaagden evenwel niet in dat opzet, waardoor de politiek het initiatief overneemt. Peeters heeft een wetsontwerp uitgewerkt dat de continuïteit van de dienstverlening moet garanderen. Personeelsleden die niet aan een staking deelnemen, worden dan ingezet in een aangepast vervoersaanbod. De minister mikt erop de regeling midden 2021 in te voeren.

Werkwillige chauffeurs

De werknemers moeten 72 uur voor de staking aangeven of ze deelnemen. Aan de hand van het aantal werkwillige krachten kan De Lijn een aangepast rittenschema opstellen. 24 uur voor de staking kan ze dat nieuwe aanbod communiceren, zodat reizigers ruimschoots op tijd weten of hun bus rijdt.

Stakende werknemers die collega's of reizigers belemmeren of schade aanrichten, kunnen een sanctie krijgen. De minister wijst erop dat de regeling minder ver gaat dan een pure minimale dienstverlening, waarbij stakend personeel kan worden opgevorderd om te werken. Net zoals bij de NMBS zal het vervoersaanbod niet gegarandeerd worden als onvoldoende chauffeurs werkwillig zijn.

Fait accompli

De vakbonden betreuren dat ze voor een fait accompli staan. 'We vinden het een gemiste kans om tot een onderhandeld akkoord te komen', zegt Stan Reusen van de ACOD. ACV-vakbondsman Jo Van der Herten valt hem bij. 'We zijn in principe niet tegen die gegarandeerde dienstverlening, zolang men daarmee niet aan het stakingsrecht raakt.'

Ik neem een eventueel tegenvoorstel graag ter harte, maar nu is de bal tenminste aan het rollen. Lydia Peeters (Open VLD) Minister van Mobiliteit

Hoewel Peeters de bonden en de directie al op 8 januari vroeg om binnen zes maanden een akkoord te sluiten, vinden de vakbonden dat ze onvoldoende tijd hebben gehad. 'We hadden ons voorgenomen te wachten tot na de sociale verkiezingen. Die zijn door corona uitgesteld tot 19 november, waardoor we amper drie weken hadden om een akkoord te sluiten. We zijn in snelheid gepakt', zegt Reusen.