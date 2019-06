Pensioenfactuur gemeenten weegt op lokale investeringen

Driekwart van de gemeenten krijgt het deze bestuursperiode moeilijk de pensioenfactuur van ambtenaren te betalen. Dat dreigt de lokale investeringen nog meer te bemoeilijken.

In heel Vlaanderen zijn de gemeentebesturen die na de verkiezingen van oktober 2018 aan de slag zijn gegaan aan het bekijken wat ze de komende jaren doen. Welke wegen leggen ze aan? Welke dorpspleinen vernieuwen ze? Welke muziek- of gemeenteschool heeft een facelift nodig?

Die oefening wordt bijzonder moeilijk, blijkt uit de jaarlijkse studie van Belfius, de belangrijkste financier van lokale overheden, over de gemeentefinanciën. Drie op de vier gemeenten krijgen deze bestuursperiode te maken met een pensioenfactuur voor hun vastbenoemde ambtenaren. In tegenstelling tot de Vlaamse overheid betalen de gemeenten de pensioenlasten van hun vastbenoemde ambtenaren wel zelf, waardoor ze hun eigen vergrijzingsprobleem hebben. Het aantal werkende vastbenoemde ambtenaren wordt immers steeds kleiner ten opzichte van hun gepensioneerde collega's. Terwijl de pensioenlasten tussen 2018 en 2024 met 27 procentpunt stijgen, stijgt de loonmassa slechts met 4,6 procentpunt.

Voor die 'pensioenboemerang' wordt al jaren gewaarschuwd. Deze bestuursperiode zullen de gemeenten er volop mee te maken krijgen als er niet wordt ingegrepen, waarschuwt Belfius. Mogelijk zullen de federale of de Vlaamse overheid moeten bijspringen, maar ook dat is gezien hun budgettaire situatie niet vanzelfsprekend.

35% Overheidsinvesteringen Traditioneel nemen de lokale besturen zo'n 35 procent van de totale overheidsinvesteringen voor hun rekening.

De pensioenfactuur heeft ook een impact op de lokale investeringen. Traditioneel nemen de lokale besturen zo'n 35 procent van de totale overheidsinvesteringen voor hun rekening. Zij investeren vooral in mobiliteit, cultuur en onderwijs. De afgelopen jaren namen die investeringen al af. In 2016 zakten de investeringen naar hun laagste peil sinds 30 jaar tot 0,6 procent van het bruto binnenlands product. Dat is slechts iets meer dan in Griekenland. In het verkiezingsjaar 2018 gingen die investeringen wel opnieuw licht naar omhoog.

Onderinvesteringen

Uit de jaarrekeningen van 2019 blijkt dat er opnieuw een lichte toename (1,8%) van de investeringsuitgaven is. De intentie om te investeren blijft dus. De vraag zal zijn hoe de gemeenten de stijgende pensioenfactuur in hun meerjarenplannen voor de komende bestuursperiode zullen rijmen met de nood aan extra investeringen.

'Tijdens de vorige legislatuur merken we reeds dat lokale besturen minder investeerden', zegt hoofdeconoom Veronique Goossens. 'Het onderinvesteren is nu al een feit. We willen vermijden dat er de komende jaren nog minder wordt geïnvesteerd.'

Belfius schuift daarom enkele pistes naar voren, zoals de boekhoudkundige regels versoepelen, het beheer van investeringsprojecten verbeteren en het gebruiken van alternatieve financieringsformules. Idealiter zouden ook een aantal budgettaire onzekerheden worden weggewerkt, zoals de pensioenfactuur.

Het is dus van macro-economisch belang dat de gemeenten voldoende zuurstof hebben om te blijven investeren. Veronique Goossens Hoofdeconoom Belfius