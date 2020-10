Personeelsfront VRT verwerpt 'frauduleuze praktijken'

Het VRT-personeel is woedend over de blootgelegde pijnpunten in het rapport van Audit Vlaanderen. 'We moesten via de pers vernemen dat sommigen aan de VRT-top jaren geld hebben verspild aan veel te dure, dubieuze overeenkomsten. En dat terwijl de interne medewerkers telkens nieuwe besparingen opgelegd kregen', klinkt het donderdag bij de vakbonden en het personeelsplatform Iedereen VRT.