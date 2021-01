Personen met handicap moeten minder inleveren

In 2017 voerde Vlaanderen een persoonsvolgend budget in voor wie een handicap heeft, waardoor het geld niet langer aan instellingen maar aan de gebruikers wordt betaald. Omdat het budget bepaald werd op basis van de vroegere subsidies aan de instellingen waarmee de gebruikers samenwerkten, leidde de hervorming tot scheeftrekkingen. Mensen met een gelijkaardige handicap, kregen niet altijd hetzelfde budget.

De Vlaamse overheid besloot correcties in te voeren, zodat mensen met een gelijkaardig profiel evenveel ondersteuning krijgen. Ze deed dat budgetneutraal: wat de ene gebruiker erbij kreeg, verloor een andere. De gevolgen waren groot: in sommige gevallen verloren mensen tot tienduizenden euro's of 40 procent van hun ondersteuning. 140 personen met een persoonsvolgend budget dienden klacht in tegen het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.