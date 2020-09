Vlaamse overheid werkt aan datakluizen voor burgers en bedrijven

In de Septemberverklaring van de Vlaamse regering is er sprake van een 'datanutsbedrijf'. In dat bedrijf zal onder meer worden gewerkt aan een nieuwe manier om met de data van burgers om te gaan. Die aanpak is gebaseerd op een project van Sir Tim Berners-Lee, de uitvinder van het web.

Vlaanderen blinkt uit in biotech, dat wordt nu ook het steeds meer het geval voor datatech. Dat was maandag de boodschap van minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens een virtuele themadag over Solid, een systeem van digitale datakluizen dat het moet mogelijk maken dat burgers en bedrijven weer de baas worden over hun eigen gegevens.

Technisch bestaat Solid uit standaarden die het uitwisselen van informatie vloeiend doen verlopen. Het is gebaseerd op oude vertrouwde webtechnologie.

Mijn Burgerprofiel

Met Mijn Burgerprofiel draait er al een testversie van het systeem, waarbij de persoonlijke gegevens van de Vlaamse burger in een eigen Solid-kluis worden beheerd. Er werd tijdens de studiedag gedemonstreerd hoe zo'n kluis kan worden gebruikt bij het oprichten van een boekhoudkantoor. In de kluis worden certificaten, identiteitsdocumenten en bankattesten opgeslagen. Daarna worden ze uitgewisseld met bijvoorbeeld de notaris.

Burgers zullen niet meteen merken dat de achterliggende technologie Solid is, maar volgend jaar zullen ze op die manier wel hun rekeningnummers bij Mijn Burgerprofiel kunnen stockeren. Dat is van groot belang om bijvoorbeeld vlot premies uitbetaald te krijgen, zei administrateur-generaal Barbara Van Den Haute van Informatie Vlaanderen. De technologie zal ook worden ingezet voor het toevoegen van e-mailadressen. Voor verdere toepassingen is het nog onduidelijk wanneer die er komen.

Nochtans kan Solid ook voor bedrijven het leven makkelijker maken. 'Denk aan bouwbedrijven, die veel attesten nodig hebben', aldus Van Den Haute.

Sir Tim Berners-Lee, de uitvinder van het web en de grondlegger van Solid, bejubelde alvast de Vlaamse inspanningen. 'Jullie snappen het', zei hij. 'De overheid begrijpt het concept, de UGent en het onderzoekscentrum imec staan aan de top.'

Laat ons in plaats van zoveel mogelijk data te verzamelen, werken met de data die de burgers ons ter beschikking stellen. Ruben Verborgh Hoogleraar UGent

Professor Ruben Verborgh van de UGent werkt volop samen met Berners-Lee bij het ontwikkelen van Solid. 'Laat ons op een andere manier aan innovatie doen. Laat ons in plaats van zoveel mogelijk data te verzamelen, werken met de data die de burgers ons ter beschikking stellen.'

Telecom, banken en media

Er komen wellicht verschillende aanbieders van dataopslag. Burgers en bedrijven kunnen zo de leverancier van hun digitale kluizen kiezen. Mogelijk komt er ook een certificering door de overheid, om enige zekerheid te geven over de degelijkheid van de aangeboden oplossingen.

Telecombedrijven, retailers, banken en media zouden op hun beurt gegevens kunnen onderbrengen in kluizen die onder de controle staan van de gebruikers, die kunnen checken wie er toegang heeft tot welke data.

Tijdens de studiemiddag werden de implicaties onderzocht in uiteenlopende sectoren. VRT-CEO Frederik Delaplace zei dat data en artificiële intelligentie van groot belang zijn om de juiste content aan de juiste persoon te leveren, voor de strijd tegen desinformatie en voor het streven naar 'smaakverbreding'. De BBC experimenteert alvast volop met Solid voor het beheer van gebruikersprofielen.

Ook in de sectoren mobiliteit en gezondheid zijn data van cruciaal belang en tegelijk heel gevoelig.