Pick-ups voor privégebruik verliezen fiscaal voordeel

Wie een pick-up koopt en die wagen niet voor professionele doeleinden gebruikt, kan binnenkort niet meer genieten van een fiscaal vriendelijk regime.

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) wil het oneigenlijk gebruik van fiscaal voordelige pick-ups aanpakken. Het gaat om particulieren die de wagen alleen aankopen wegens het fiscaal voordeel.

De eigenaars van zo'n voertuig betalen nul euro belasting op inverkeerstelling, terwijl dat voor een wagen van zo'n kaliber kan oplopen tot 10.000 euro. Matthias Diependaele Vlaams minister van Financiën (N-VA)

'Een pick-up staat ingeschreven als een lichte vrachtwagen. De eigenaars van zo'n voertuig betalen nul euro belasting op inverkeerstelling (BIV), terwijl dat voor een wagen van zo'n kaliber kan oplopen tot 10.000 euro. Daarnaast is de jaarlijkse verkeersbelasting voor hen lager: gemiddeld betalen ze 150 euro, terwijl dat voor zo'n voertuig snel 3.000 à 4.000 euro is', zegt Diependaele.

Ter vergelijking: voor een kleine Fiat, die veel minder brandstof dan een pick-up verbruikt, betaalt u wel belasting op inverkeerstelling.

Het fiscaal voordeel deed de Vlaming warmlopen voor de pick-up. In tien jaar is het aantal pick-ups op de Vlaamse wegen verdrievoudigd tot zowat 31.000, waarvan de helft voor professioneel gebruik bestemd is, zoals tuinaannemers.

Begin februari gaf Diependaele zijn administratie de opdracht te onderzoeken of het oneigenlijk gebruik kon worden aangepakt. Daar zet hij nu mee door.

Van een verbod is geen sprake, maar wie een pick-up als privéwagen gebruikt, kan binnenkort niet meer genieten van de fiscale voorkeursbehandeling. Hoe dat concreet in zijn werk gaat, is nog niet duidelijk. Maar u zult bijvoorbeeld moeten aantonen dat u de pick-up wel degelijk koopt als bedrijfsvoertuig om vrijgesteld te worden van de BIV.

Alleen voor nieuwe inschrijvingen

Het is niet de bedoeling dat wie al een pick-up heeft gestraft wordt. De maatregel geldt alleen voor nieuw ingeschreven voertuigen. Matthias Diependaele Vlaams minister van Financiën

'Het is niet de bedoeling dat wie al een pick-up heeft gestraft wordt. De maatregel geldt alleen voor nieuw ingeschreven voertuigen', zegt Diependaele. 'We rekenen niet op extra inkomsten - dit is dus geen belastingverhoging - maar gaan er wel van uit dat mensen hun gedrag bijsturen.'