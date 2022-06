Almaar vaker moeten Oekraïense vluchtelingen weg bij hun gastgezin en om hen te helpen houden gemeenten plaatsen vrij in hun opvang. Hoewel er plek genoeg is, vinden nieuwe vluchtelingen daardoor niet altijd een plaats. De Vlaamse regering bekijkt of ze de nooddorpen kan uitbreiden en of ze gemeenten meer geld kan toestoppen.