Plan versterking lager onderwijs kost 1,8 miljard

De vakbonden en onderwijskoepels zijn het eens over een reeks maatregelen om het lager onderwijs te versterken. Structuurhervormingen zijn volgens hen niet nodig, wel een aantal ingrepen om de onderwijskwaliteit te behouden. En die kosten geld: in totaal maar liefst 1,8 miljard euro . Dat blijkt uit hun voorstel dat De Tijd kon inkijken.

De tekst kwam er op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) die een toekomstplan voor het lager onderwijs wil opstellen. Ze had de sociale partners gevraagd daarvoor een voorstel uit te werken en meteen de kostprijs te berekenen.

Begrotingsbesprekingen

Bij de begrotingsgesprekken die vandaag begonnen zijn, zal Crevits proberen al een eerste schijf daarvoor vrij te maken, maar dat bedrag zal waarschijnlijk beperkt blijven. De bedoeling is voor de verkiezingen van mei volgend jaar al enkele krijtlijnen te schetsen zodat de volgende Vlaamse regering verder kan investeren in het lager onderwijs.

In eerste instantie wil Crevits de ongelijkheid tussen het kleuter- en het lager onderwijs wegwerken . Een school krijgt vandaag minder geld voor een kleuter omdat kleuters vroeger vaak niet elke dag naar school gingen. Dat is nu meestal wel het geval.

De Vlaamse regering wil bovendien dat zo veel mogelijk kleuters voltijds naar school gaan. Crevits wil scholen dus evenveel geld geven voor een kleutertje als voor een kind in het lager onderwijs. Die maatregel kost volgens de berekeningen van de sociale partners jaarlijks 50 miljoen euro.

Steun voor directeurs

Daarnaast wil Crevits de directeurs in het lager onderwijs meer ondersteunen. Vaak moeten zij als directeur ook nog voor de klas staan. Dit schooljaar is daar al geld voor vrijgemaakt, maar de sociale partners willen nog verder gaan. Om de lesopdracht van de directeurs nog meer te beperken, is er volgens hen bijna een half miljoen euro nodig.