Plannen asielcentrum Bilzen niet verdwenen, jaar na brandstichting

De federale regering overweegt nog altijd een asielcentrum te openen in Bilzen, zegt staatsscretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), een jaar na de brandstichting in het gebouw.

Brandstokers bepalen het beleid niet. Dat is de boodschap die federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dinsdag geeft, exact een jaar nadat brand werd gesticht in een nog te openen asielcentrum. Onder applaus van omstaanders ging het dak in vlammen op.

Het dak ligt er ondertussen opnieuw. En ook de plannen voor een asielcentrum zijn niet weg.

'De piste wordt nog altijd onderzocht', zegt hij. 'Als uit gesprekken met het lokaal bestuur en de eigenaar blijkt dat het nog haalbaar is om een asielcentrum te openen, kan dat. Wel moeten we beter samenwerken met de lokale besturen. Frustratie en vooral angst kan je enkel wegnemen als je ze op voorhand goed betrekt.'

'Best practices'

Mahdi pleit ervoor via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een bevraging op te starten bij burgemeesters die een opvangcentrum in hun gemeente of stad hebben. Die resultaten moeten in overleg met de burgemeesters besproken worden en tot een charter leiden van 'best practices'.

Om een finale beslissing te kunnen nemen over de site in Bilzen wordt nog gewacht op het kostenplaatje van de renovatie. Er wordt bekeken met de eigenaar en het lokale bestuur of het realistisch is daar een asielcentrum te openen.

Geen toename criminaliteit

Hij wijst erop dat Bilzen heel wat inspanningen heeft geleverd om correct en goed te communiceren met haar inwoners via een vragenlijst op haar site. De lokale Limburgse politiezones bevestigden dat er geen toename was van criminaliteit op plaatsen waar de voorbije jaren een asielcentrum is gevestigd. In Lanaken is de criminaliteit vorig jaar gedaald ondanks de aanwezigheid van een opvangcentrum met meer dan 200 bewoners.